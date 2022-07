Bonn (www.anleihencheck.de) - Vorlaufindikatoren wie Einkaufsmanagerindices brachen auch in den USA ein, obgleich sie sich noch im expansiven Bereich halten konnten, so die Analysten von Postbank Research.Der Index zum Verbrauchervertrauen der University of Michigan sei hingegen auf ein Rekordtief gefallen. Auch das Verbrauchervertrauen des Conference Boards deute auf eine massive Verunsicherung der US-Verbraucher hin. Hier dürften die hohen Preisanstiege insbesondere für Energie und Benzin eine große Rolle spielen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...