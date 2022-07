DJ Beschäftigtenzahl im Flugverkehr auf niedrigstem Stand seit 2015

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--In der Personenbeförderung in der deutschen Luftfahrt sind die Umsätze im April gegenüber dem Vorjahresmonat April um 359,8 Prozent gestiegen. Zugleich wurden 6,6 Prozent weniger Menschen beschäftigt als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Verglichen mit dem April 2019 waren es sogar 11,3 Prozent weniger. Die Anzahl der Beschäftigten in dieser Branche lag im April auf dem bisher tiefsten Wert seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2015.

In der Pandemie wurde der Flugverkehr stark eingeschränkt, die Anzahl an Fluggästen sank deutlich und die Umsätze brachen stark ein. Die Zahl der Beschäftigten an deutschen Flughäfen ist in dieser Zeit stark gesunken.

In den letzten Wochen ist es an deutschen Flughäfen zu langen Warteschlangen an den Sicherheitskontrollen sowie zu zahlreichen Annullierungen von Flügen gekommen. Die Lufthansa und die Tochter-Airline Eurowings mussten über 1.000 für Juli geplante Flüge streichen. Die teilweisen chaotischen Zustände an den Flughäfen wurden nach Angaben der Branche von Personalmangel verursacht.

Ein schnelles Ende der Probleme ist nicht in Sicht: Führende Verbände der Luftverkehrs- und Reisebranche warnten vor langen Wartezeiten an Flughäfen während der Sommermonate.

July 06, 2022 04:19 ET (08:19 GMT)

