Kurzmeldung: Wie von uns in diesem Artikel antizipiert, legt die Aktie von Valneva (WKN: A0MVJZ) wieder mächtig los. Heute Morgen steht ein Plus von 2% auf dem Kurszettel. Von seinem Tief am Montag bei 9,65 € hat sich das Papier bei Xetra wieder über 11 € hochgearbeitet, das sind +13%. Und es könnte durchaus noch so weitergehen... Biotech-Sektor zieht an Die Aktie von Valneva profitiert derzeit von einem positiven Sektor-Umfeld. Gestern hat der SPDR ...

Den vollständigen Artikel lesen ...