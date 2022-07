Autohersteller Volkswagen schließt Europcar Übernahme ab

Werbung



Der Volkswagen-Konzern startet mit der Übernahme von Europcar einen neuen Versuch, Vermietung und Carsharing aus einer Flotte heraus zu bedienen. Außerdem: In unserem heutigen ersten Teil des zweiteiligen Webinars am 06.07 um 18:30 Uhr wird unser Referent Julius Weiß mit Ihnen Einblicke in die Welt der Börsenpsychologie gewähren.



Der in Wolfsburg ansässige Volkswage-Konzern sicherte sich gut 93,6 Prozent der Anteile an Europcar für einen Preis von 51ct die Aktie. Am 13. Juli will der Konzern den Autovermieter von der Börse nehmen, um anschließend einen Komplettumbau einzuleiten. Volkswagen will das Europcar-Netz mit rund 1.150 Stationen und einer Flotte von über 230.000 Fahrzeugen als Kundenkontaktpunkt weiter nutzen und aus dem bisher reinen Autovermieter Europcar mit einem Angebot aus Carsharing, Ridehailing, Autovermietung und Autoabo künftig ein Zentrum für Mobilität schaffen. Volkswagen erwartet, dass auch in Zukunft der Wunsch nach individueller Mobilität besteht.





In unserem heutigen Webinar um 18:30, wird unser Referent Julius Weiß Ihnen Einblicke in die Welt der Börsenpsychologie gewähren. Hinzukommend wird er folgende Fragestellungen im Detail erläutern:. Wie können Anleger möglichst rationale, und somit wirtschaftlich nachhaltige Entscheidungen treffen? Was sind typische Verhaltensmuster der Börsenpsychologie?

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?