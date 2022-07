Das Marktumfeld bleibt weiter recht ambitioniert. Die Verunsicherung der Anleger ist aufgrund der zahlreichen Krisenherde unverändert groß, die Volatilität entsprechend hoch. Aber auch in diesem Umfeld stehen einige Small Caps im Fokus - nicht ohne Grund. Was gibt es Neues bei den einzelnen Werten? Wo liegen mögliche Kursziele?Friedrich Vorwerk haben nur wenige Investoren auf der Watchlist. Dabei hat der Anbieter von Lösungen im Bereich der Energieinfrastruktur einiges zu bieten. Was steckt dahinter? ...

