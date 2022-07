Zu den wenigen Aktien, welche sich der derzeit ausgeprägten Korrektur am Aktienmarkt entziehen können, gehören die Titel des Berliner Werbedienstleisters YOC AG. Das Unternehmen hat nach dem Ausbau eines technologischen Alleinstellungsmerkmals auf dem Werbemarkt erfolgreich seine Internationalisierung gestartet, was die YOC-Aktie trotz Gesamtmarktturbulenzen in der Nähe des Jahreshochs notieren läßt. Die Titel haben vor dem Hintergrund der guten Wachstumsperspektiven weiteres Kurspotenzial.In der aktuellen Marktkorrektur gibt es nur wenige Titel, ...

