Europäische Aktienmärkte legen zu DE30 prallt am 78,6%-Retracement ab und kehrt über 12.500 Punkte zurück Airbus erhält Satelliten-Auftrag von Northrop Grumman Die europäischen Aktienindizes notieren am Mittwoch höher und versuchen, eine Erholungsrallye einzuleiten. Die wichtigsten westeuropäischen Indizes legen heute um rund 1% zu. Der britische FTSE 100 (UK100) ist mit einem Plus von 1,5% der Spitzenreiter. Der polnische WIG20 (W20) hinkt hinterher, kann aber dennoch um 0,3% zulegen. Die heute um 8:00 Uhr veröffentlichten Daten zu den deutschen Auftragseingängen für den Monat Mai überraschten positiv. Der Markt erwartete einen Rückgang von 0,7% im Monatsvergleich, aber stattdessen zeigten die tatsächlichen Daten einen Anstieg von 0,1% im Monatsvergleich. Dies ist zwar positiv, reicht aber nicht aus, um von einer Trendwende sprechen zu können. ...

