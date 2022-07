Die Einführung der Tommy Hilfiger Fall 2022 Kollektion lässt das Publikum Markenerkundungen erleben, welche die physische Realität und die Metaverse-Konnektivität bei der Fortführung der branchenweit größten "See Now, Buy Now"-Plattform überbrücken

Echtzeit-Markenerlebnisse sind auch in der gesamten energiereichen Multimedia-Landschaft aktuell, welche die Teilnehmer vom Event am Ufer von Brooklyn in die Roblox Gaming-Welt und in neue phygitale, globale kommerzielle Konzepte versetzen können

Tommy Hilfiger, ein Unternehmen im Besitz der PVH Corp. [NYSE: PVH], gibt erstmals in den letzten drei Jahren seine Rückkehr zur New York Fashion Week mit einer außergewöhnlichen Laufsteg-Veranstaltung bekannt, welche die neueste "See Now, Buy Now" Fall 2022 Kollektion präsentieren wird und das Publikum gleichzeitig physisch und digital in eine vollkommen neue Markenwelt eintauchen lässt.

Das interaktive Erlebnis findet am 11. September um 19.00 Uhr EDT statt und wird durch die einzigartige Kreativszene von New York inspiriert: ein Epizentrum unterschiedlicher Menschen und Subkulturen, ein Zusammentreffen von Lo-Fi- und Hightech-Welten und eine Verschmelzung von Stilrichtungen und Kreativität. Inspiriert durch das Ambiente und das Ausgangsmaterial von New York City der Geburtsstätte der Marke TOMMY HILFIGER wird das Event die Teilnehmer durch spontane Momente gesteigerter Kreativität in einem Schaufenster physischer Realität im Skyline Drive-In-Autokino in Brooklyn und bei einer parallelen Metaverse-Aktivierung miteinander verbinden.

"Als ich darüber nachdachte, wo die Rückkehr zur Fashion Week stattfinden soll, wandte sich mein Herz spontan der legendären Kreativkultur von New York zu", sagte Tommy Hilfiger. "Dies ist der Ort, wo Mode, Kunst, Musik und Unterhaltung zusammentrafen, als in der Branche alles für mich seinen Anfang nahm. Und heute ist es noch immer genau dieses Konzept, das mich inspiriert, gemeinsam mit den hochmodernen Gemeinschaften neue kreative Erfahrungen aufzubauen. In dieser Saison geht es um das Aufeinandertreffen meiner bevorzugten archivarischen Inspirationen mit den neuen Live-Event-Konzepten und virtuellen Welten. Dabei handelt es sich um die perfekte Ausdrucksform, wofür wir genau stehen, wenn wir unseren Wurzeln mit einer Rückkehr zur New York Fashion Week huldigen."

Innovative Multimedia-Markenaktivierungen werden die Fall 2022 TOMMY HILFIGER-Kollektion zum Leben erwecken von New York City bis zu den europäischen Hauptstädten und bis Chengdu und darüber hinaus. Neue Einzelhandelskonzepte in ausgewählten TOMMY HILFIGER-Filialen und übernommenen Unternehmen mit bedeutenden Großhandelsakteuren und Partnern weltweit werden das phygitale Schaufenster ergänzen. Partnerschaften mit umfassenden Fähigkeiten werden auf dem Laufsteg und abseits davon debütieren und die Wurzeln von TOMMY HILFIGER durch tiefgreifende Veränderungen klassischer Vorbereitungsarbeiten besonders betonen.

Der branchenweit erste "See Now, Buy Now"-Catwalk, begleitet von Avataren, die Kleidung der Fall 2022 Kollektion in TOMMY HILFIGER-Stilrichtungen tragen, welche die neu erstellte virtuelle Stadt New York erobern werden, wird für die globale Roblox-Gemeinschaft von über 50 Millionen täglichen Nutzern per Live-Stream übertragen. Jede Stilrichtung, die auf dem echten Laufsteg zu sehen ist, wird weltweit mit Hilfe des "See Now, Buy Now"-Konzepts von Tommy Hilfiger erhältlich sein, darunter exklusive digitale Produkte auf der Roblox-Plattform. Die Partnerschaft der Marke mit der globalen Multiverse-Plattform wurde im Dezember 2021 eingeleitet und wird nun im Rahmen neuer Phasen fortgeführt.

ÜberTOMMY HILFIGER

TOMMY HILFIGER ist eine der weltweit bekanntesten Premium-Lifestyle-Marken, die ihre Kunden seit dem Jahr 1985 beflügelt und inspiriert. Die Marke erschafft legendäre Stilrichtungen, die gemeinsam mit kulturschaffenden Personen rund um den Globus erdacht wurden und nun im Rahmen eines Aufeinandertreffens von klassischen und neuen Stilrichtungen live zu sehen sein werden. TOMMY HILFIGER feiert die Essenz des klassischen, amerikanischen und modern interpretierten Stils. Tommy Hilfiger bietet Premiumqualität und -wert für die globalen Kunden des TOMMY HILFIGER- und TOMMY JEANS-Lebensstils mit breitgefächerten Kollektionen, darunter Sportbekleidung, Jeansstoff, Zubehör und Schuhe für Frauen, Männer und Kinder. Tommy Hilfiger setzt sich beharrlich für Nachhaltigkeit und Inklusivität ein.

Die globalen Einzelhandelsverkäufe von TOMMY HILFIGER-Produkten beliefen sich im Jahr 2021 auf rund 9,3 Milliarden US-Dollar und die Marke wird von mehr als 16.000 Geschäftspartnern weltweit unterstützt sie ist in 100 Ländern präsent und wird von mehr als 2.000 Einzelhandelsgeschäften vertrieben, einschließlich ihres größten globalen Flagshipstores unter tommy.com. PVH erwarb Tommy Hilfiger im Jahr 2010 und verfolgt weiterhin eine fokussierte Vorgehensweise in Bezug auf die weltweite Bedeutung seiner Marke, ihre Präsenz und ein langfristiges Wachstum.

Über PVH Corp.

PVH ist eines der renommiertesten Mode- und Lifestyle-Unternehmen der Welt und führt die Marken, die Mode vorantreiben. Unser Markenportfolio umfasst die Markenikonen Calvin Klein und TOMMY HILFIGER. Durch weiteres Vorantreiben der Markenstärke und ihrer Bedeutung verbinden wir unsere globalen und legendären Marken noch enger mit den heutigen und zukünftigen Wunschvorstellungen unserer Kunden als jemals zuvor. Angetrieben durch unsere Werte und dazu befähigt durch unsere Größe und globale Reichweite, treiben wir die Mode für den guten Zweck immer weiter voran und präsentieren uns als ein Team mit einer Vision und einem Plan. That's the Power of Us. That's the Power of PVH+.

