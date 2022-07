Vaduz (ots) -



Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 5. Juli 2022, den Vorsitzenden der Kommission zur Förderung von Investitionen in der Landwirtschaft für die Mandatsperiode 2022 bis 2025 und der Landesalpenkommission für die Mandatsperiode 2021 bis 2025 neu bestellt. Den Vorsitz für beide Kommissionen übernimmt Andres Weber, Abteilungsleiter Landwirtschaft beim Amt für Umwelt. Er folgt auf Martin Braunschweig, der die Liechtensteinische Landesverwaltung verlässt.



Die Regierung dankt dem austretenden Mitglied Martin Braunschweig für seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Andres Weber dankt die Regierung für seine Bereitschaft, sich in der Kommission zur Förderung von Investitionen in der Landwirtschaft und der Landesalpenkommission als Vorsitzender einzubringen und wünscht ihm bei der Ausübung seines Mandats viel Freude und Erfolg.



