Nach jahrzehntelanger Vorreiterrolle in Sachen Nachhaltigkeit hat MARTINI, die weltweite Nummer eins unter den italienischen Schaumweinen und Wermutweinen des Familienunternehmens Bacardi, einen Meilenstein in Sachen Nachhaltigkeit erzielt: 100 der Weingüter für das gesamte MARTINI-Portfolio sind jetzt als nachhaltig zertifiziert.

Jeder Tropfen Traubensaft, der für die Herstellung von MARTINI-Wermut und -Schaumweinen, einschließlich MARTINI Fiero und der neuen alkoholfreien MARTINI-Aperitivo-Reihe, benötigt wird, stammt nun von Weingütern, die nach dem Standard von Equalitas zertifiziert sind, dem umfangreichsten Nachhaltigkeitsstandard in der italienischen Weinherstellung.

Nachdem bereits das Zuckerrohr für BACARDÍ-Rum und die 10 pflanzlichen Inhaltsstoffe für BOMBAY SAPPHIRE zu 100 aus nachhaltiger Produktion stammen, ist diese Neuigkeit ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu Bacardis Ziel für 2025, 100 seiner Hauptinhaltsstoffe von nachhaltig zertifizierten Lieferanten zu beziehen.

Das Unternehmen MARTINI, das im kommenden Jahr sein 160-jähriges Bestehen feiert, ist schon lange ein Vorreiter in Sachen Umweltschutz. Im Jahr 1987 wurde das L'Osservatorio MARTINI das Observatorium von MARTINI in Norditalien gegründet, um nachhaltige Anbaumethoden zu fördern, zunächst für die Weine und seit kurzem auch für die vielen pflanzlichen Zutaten, die für die Herstellung der legendären Wermutweine und alkoholfreien Aperitifs verwendet werden.

"Es bedarf vieler Jahre und einer Menge Hingabe, um einen Meilenstein wie diesen zu erreichen", sagt MARTINI Master Blender Beppe Musso. "Seit Generationen kümmern wir uns um die Umwelt, um unsere Lieferanten und um deren Umfeld. Diese Zertifizierung durch Equalitas ist eine Anerkennung des Wertes dieser Beziehungen und des Wertes der Vorreiterrolle bei nachhaltigen Vorgehensweisen."

Stefano Stefanucci, Direktor von Equalitas, sagte: "Das Niveau, das MARTINI erreicht hat, ist ein Novum in der italienischen Weinindustrie. Der Prozess der Equalitas-Zertifizierung ist streng und geht nicht von heute auf morgen vonstatten. Dass MARTINI diese Zertifizierung für 100 der Weingüter erreicht hat, ist daher etwas Außergewöhnliches."

Equalitas arbeitet nur mit externen Auditoren zusammen, die Experten mit tiefen Kenntnissen des Weinsektors sind und der Zertifizierungsprozess ist ganzheitlich. Equalitas umfasst drei Nachhaltigkeitssäulen ökologisch, ethisch und wirtschaftlich und berücksichtigt alles von der CO2-Bilanz und dem Wasserverbrauch eines Weinguts bis hin zu fairen Geschäftsbedingungen für die Landwirte und guten sozialen Praktiken, einschließlich Schulung und Wohlfahrt.

Victoria Morris, Global VP MARTINI, fügte hinzu: "Die Sorgfalt, die wir bei der Beschaffung der einzelnen Zutaten walten lassen, zeigt sich in der Qualität und im Geschmack jedes einzelnen Tropfens von MARTINI. Das gilt für unsere klassischen Wermut- und Schaumweine ebenso wie für unsere neueste Innovation, die großartige alkoholfreie Aperitivo-Reihe von MARTINI. Wir freuen uns darauf, das 160-jährige Jubiläum dieser Kultmarke stilvoll zu feiern!"

