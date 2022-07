Bonn (ots) -Unsere Erde hat viele Gesichter: Menschen, Kultur- und Naturlandschaften, Flora und Fauna. Sie alle prägen das Antlitz des Planeten. In einem umfangreichen Themenschwerpunkt unter dem Titel "Gesichter der Welt" widmet sich phoenix in diesem Sommer mit zahlreichen Dokumentationen der Geschichte und Gegenwart der Menschheit und richtet dabei den Blick auf die Zukunft des blauen Planeten.Das siebenwöchige phoenix-Sommerprogramm startet am 11. Juli 2022 mit der Themenwoche "Gesichter des Nahen Ostens". Im Mittelpunkt steht eine Weltregion, die stark von historischen und aktuellen Konflikten geprägt ist und zugleich einen überragenden Schatz an Kultur- und Naturschönheiten birgt.Anlässlich des ersten Jahrestags der Flutkatastrophe in Westdeutschland sendet phoenix am 14. Juli einen Thementag und überträgt die Gedenkveranstaltung für die Flutopfer live ausBad Neuenahr-Ahrweiler. In einer Sonderausgabe von phoenix persönlich kommen Betroffene der Flutkatastrophe zu Wort und die Doku-Reihe "Land unter" blickt auf mögliche weltweite Szenarien steigender Wasserfluten. In den insgesamt vier Folgen, die ihre TV-Premiere bei phoenix haben, geht der international renommierte Fotojournalist Kadir van Lohuizen auf Spurensuche - von der Arktis über Asien, Nordamerika und Inseln des Pazifiks bis nach Europa -, um die Folgen des ansteigenden Meeresspiegels und menschengemachter Landabsenkungen zu dokumentieren.In der Folgewoche wendet sich phoenix dem US-amerikanischen Westen und seinen Gesichtern zu. Die sechsteilige Reihe "Damals in Amerika" (18., 19. und 20. Juli) präsentiert mit modernster Technik nachkolorierte Dokumentationen. phoenix macht diese einmaligen und bewegenden Chroniken historischer Privat- und Archivaufnahmen dem deutschen Publikum zugänglich.Im Rahmen von "Gesichter der Welt" zeigt phoenix am 10. August einen Themenabend über die große Vielfalt der Menschen und Kulturen Südamerikas, erzählt die historisch spannende "Australien-Saga" (09.08.) und begleitet junge Traveller auf "Traumreisen" rund um den Erdball (08.08.). Zum Jahrestag des Mauerbaus am 13. August kommen bei phoenix Zeitzeug:innen zu Wort. Im Doku-Drama "Ein Tag im August" werden die Erlebnisse von Betroffenen nachgezeichnet, für die der Mauerbau eine Wendemarke in ihrer Biografie darstellte.Zum Finale des Dokusommers erzählt phoenix in der Reihe "Ikonen des 20. Jahrhunderts" (21.08.) die Geschichten außergewöhnlicher, mutiger Persönlichkeiten. Die siebenteilige BBC-Produktion präsentiert führende Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts aus den Bereichen Politik, Kultur, Wissenschaft und Sport. Vorgestellt werden Frauen und Männer, deren Aura und Wirken bis zum heutigen Tage anhält: u.a. Der phoenix-Doku-Sommer 2022 unter dem Titel "Gesichter der Welt" zeigt vom 11. Juli bis 28. August bildstarke, emotionale und journalistisch-investigative Dokumentationen bei phoenix im TV und in den Mediatheken von ARD und ZDF.Die Mediathek-Highlights im phoenix-Doku-Sommer 2022"Ikonen des 20. Jahrhunderts"7 Teile, Deutschland-Premiere, ab 06.08.2022 in den Mediatheken von ARD und ZDFDie siebenteilige BBC-Reihe präsentiert führende Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts aus den Bereichen Politik, Kultur, Wissenschaft und Sport. Vorgestellt werden Frauen und Männer, deren Aura und Wirken bis zum heutigen Tage anhält: u.a. Churchill, Roosevelt, Gandhi, Thatcher, Monroe, Bowie, Hitchcock, Warhol. "Land unter"4 Teile, Deutschland-Premiere, ab 14.07.22 in den Mediatheken von ARD und ZDFEine aktuelle Bestandsaufnahme der Klimakrise und möglicher Szenarien, wie wir uns weltweit in den kommenden Jahren vor steigenden Wasserfluten schützen können."Guernseys Kriegskinder - Das Erbe der deutschen Besatzung"Premiere, phoenix 2022 (in Zusammenarbeit mit der Filmakademie Baden Württemberg), ab 11.08.22 in den Mediatheken von ARD und ZDFDie britische Kanalinsel Guernsey ist eine Insel mit deutscher Geschichte. Im Zweiten Weltkrieg wurde die vor der französischen Küste liegende Insel von der deutschen Wehrmacht besetzt. Fünf Jahre blieben die Besatzer und hinterließen nicht nur gigantische Bunker, Tunnelsysteme und Abwehrtürme, sondern auch ein kaum bekanntes soziales Erbe."Superfood oder Klimakiller - Avocados und Blaubeeren aus Südamerika"Premiere, Film von Matthias Ebert, phoenix/SWR 2022 ab 10.08.22 in der ARD-Mediathek"Karibu Afrika - Kenia zwischen Tradition und Aufbruch"Premiere, Film von Susann von Lojewski, phoenix/ZDF ab 06.08.22 in der ZDF-MediathekSeit fast 60 Jahren ist Kenia unabhängig - und kämpft um seine Rolle auf dem afrikanischen Kontinent. ZDF-Korrespondentin Susann von Lojewski nimmt uns mit auf eine Reise durch ein Land mit vielen Gesichtern. Ein Land, das an Traditionen festhält und sich gleichzeitig als Motor für Fortschritt in Afrika sieht."The World in Slow Motion" (engl. "The World in Slow Motion" (engl. OF)ab 11.07.22 in den Mediatheken von ARD und ZDFNach der erfolgreichen phoenix-Premiere im April diesen Jahres vier neue Staffeln der englischsprachigen Serie: Gabriele und Ludovico sind zwei italienische Freunde, zwei junge Männer mit großer Abenteuerlust. Mit ungewöhnlichen Fahrzeugen düsen und tuckern sie um den Erdball, lassen sich überall auf Land und Leute ein, wollen Spaß haben und nicht immer laufen die Dinge wie geplant! Trotzdem oder gerade deswegen fühlen sie sich wie moderne Entdecker. Alle Abenteuer der jungen Weltreisenden sind in der englischen Originalfassung zu sehen und zu hören.