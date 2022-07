Sandstorm Gold Ltd. meldete gestern erste operative Ergebnisse für die drei Monaten bis zum 30. Juni 2022. Demnach verkaufte das Unternehmen während des zweiten Quartals rund 19.200 zurechenbare Unzen Goldäquivalent. Daraus ergaben sich vorläufige Umsätze in Höhe von 36,0 Mio. $. Sowohl die Verkäufe als auch die Umsätze bedeuten einen Rekord für das Unternehmen.



Im Vergleichszeitraum 2021 waren 18.004 zurechenbare Unzen Goldäquivalent verkauft und Umsätze in Höhe von 26,4 Mio. $ erzielt worden.



