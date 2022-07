Augsburg (www.fondscheck.de) - Zum 12. Mal in Folge hat die Fürst Fugger Privatbank AG das vergangene Geschäftsjahr mit einem Rekordergebnis abgeschlossen, so die Fürst Fugger Privatbank AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie die Bank am Mittwoch bekannt gab, konnte sie sich in nahezu allen Belangen gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2020 verbessern - zum Teil sogar deutlich. So erwirtschaftete die Fürst Fugger Privatbank ein Betriebsergebnis nach Risikovorsorge in Höhe von 13,4 Mio. EUR - gegenüber 2020 ein Sprung von mehr als 40% (Vorjahr 9,4 Mio. EUR). Dabei konnte es seine Eigenkapitalrendite vor Steuern auf 29,9% steigern (Vorjahr 21,1). Nicht nur die Ertragsseite konnte erneut überzeugen, sondern auch die Kostenseite: Die Cost-Income-Ratio (CIR) sank von 67,7% im Vorjahr auf 58,1%. ...

