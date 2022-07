Mitteilung der Green City AG i.I.:

Insolvenzverwalter Bierbach stellt Gläubigern hohe Quote in Aussicht

- Erfolgreicher Verkauf an französische Qair Group ermöglicht Insolvenzquote in Höhe von mindestens 25 Prozent- Versammlung bestätigt vorläufig eingesetzten Gläubigerausschuss

Bei der ersten Gläubigerversammlung der Green City AG am Mittwoch in München hatte Insolvenzverwalter Axel W. Bierbach gute Nachrichten für die Gläubiger des insolventen Anbieters für Entwicklung, Bau, Finanzierung und Betrieb von Erneuerbaren-Energien-Anlagen. Der Sanierungsexperte von der Kanzlei Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen (München) kündigte an, dass die nicht nachrangigen Gläubiger der Green City AG eine Insolvenzquote in Höhe von mindestens 25 Prozent erwarten können. Abhängig vom weiteren Verfahrensfortgang könnten sich die Quotenaussichten sogar noch verbessern. Bisher haben rund 240 Gläubiger und die gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger ihre Forderungen zur Insolvenztabelle angemeldet.

Bei dem Termin in der Münchner Reithalle berichtete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...