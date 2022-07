KI-gestützte Lösung SONAR zur Bekämpfung von Geldwäsche erkennt erste Anzeichen von Finanzkriminalität und sorgt so für Vertrauen im internationalen Zahlungssystem

ThetaRay, ein führender Anbieter einer KI-gestützten Technologie zur Überwachung von Finanztransaktionen, gab heute bekannt, dass die Travelex Bank, der größte Fremdwährungsspezialist Brasiliens, ThetaRays Saas-Lösung SONAR zur Bekämpfung von Geldwäsche sowohl für die inländische als auch internationale Transaktionsüberwachung einsetzen wird. Darüber hinaus wird die Umgehung von Sanktionen bei internationalen Zahlungen in Echtzeit geprüft.

Die Travelex Bank ist einer der weltweit führenden Fremdwährungsspezialisten, der eine Reihe von Produkten für den internationalen Zahlungsverkehr anbietet, darunter Import/Export, Überweisungen und Massenzahlungen. SONAR wird es der Travelex Bank ermöglichen, Versuche zur Geldwäsche oder Umgehung von finanziellen Sanktionen durch sein System zu erkennen, um bei allen Parteien im globalen Zahlungsökosystem Vertrauen zu schaffen. Ferner wird es SONAR dem Unternehmen erlauben, neue Produkte und Dienstleistungen auf effiziente Weise und unter Einhaltung der zunehmend strengen Vorschriften in Brasilien einzuführen.

"Es ist unsere Verantwortung, unseren Kunden den Zugang zu internationalem Geld zu vereinfachen. ThetaRays SONAR wird es uns ermöglichen, unser Leistungsangebot zu erweitern und unseren Kundenservice zu verbessern, während wir unsere Tätigkeiten zur Bekämpfung von Geldwäsche vorantreiben", sagte Célia Pizzi, Chief Compliance Officer bei der Travelex Bank. "ThetaRay ist der einzige Anbieter, den wir finden konnten, der unsere hohen Geschäftsstandards erfüllt, insofern als er KI-gestützte Transaktionsüberwachung und Sanktions-Screening auf einer Plattform anbietet. SONAR wird mittels gesteigerter Effizienz und sicherer Risikoabdeckung neue Geschäftsfelder und Umsatzposten ermöglichen."

"Die Travelex Bank steht für eine neue Generation an globalen Fintech-Institutionen, die ihre Geldtransfer- und Zahlungsinfrastruktur auf sich verändernde Bedingungen vorbereiten. Travelex ist ein Anbieter, der in die Zukunft blickt und Vertrauen, Zuversicht und Qualität Priorität einräumt", so Mark Gazit, CEO von ThetaRay. "Wir sind stolz auf diese Zusammenarbeit und sehen der Partnerschaft mit Travelex erwartungsvoll entgegen, die zum Wachstum der Weltwirtschaft beitragen wird."

SONAR basiert auf einer fortschrittlichen Form von KI, die als "intuitive künstliche Intelligenz" bezeichnet wird und bessere Entscheidungen ohne Verzerrung oder Schwellen ermöglicht. Sie bietet Fintechs und Banken einen risikogestützten Ansatz, um auf effektive Weise wirklich verdächtige Fälle zu erkennen und ein Gesamtbild der Kundenidentität zu entwickeln, selbst über komplexe, grenzüberschreitende Transaktionspfade hinweg. Dies ermöglicht die Entdeckung sowohl bekannter als auch unbekannter Geldwäscheversuche mit einer beispiellosen Erkennungsrate von 95 Prozent und einer Reduzierung von Falschmeldungen um 99 Prozent im Vergleich zu auf Regeln basierenden Lösungen.

Über die Travelex Bank

Travelex ist der weltweit größte Devisengeschäftsspezialist mit einer Präsenz in mehr als 20 Ländern. In Brasilien umfasst die Gruppe den Broker Travelex Confidence und die Travelex Bank, die erste Bank, die unter Aufsicht der Banco Central do Brasil (Bacen) ausschließlich Devisentransaktionen durchführt. Zu den Geschäftstätigkeiten der Bank gehören internationale Zahlungen und Überweisungen, Import und Export, Kryptohandelstransaktionen, Registrierungsdienstleistungen, Banknoten, Massenzahlungen und viele andere mehr.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.travelexbank.com.br.

Über ThetaRay

Die KI-gestützte SONAR-Transaktionsüberwachungslösung von ThetaRay, die auf "intuitiver Künstlicher Intelligenz" basiert, ermöglicht es Banken und Fintechs, durch sichere und zuverlässige grenzüberschreitende Zahlungen neue Geschäftschancen zu erschließen und ihre Umsätze zu steigern. Die bahnbrechende Lösung sorgt für zufriedenere Kunden, senkt die Compliance-Kosten und erhöht die Risikoabdeckung.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.thetaray.com/.

