Wie so viele andere Aktien bleibt auch die Deutsche Rohstoff AG (WKN: A0XYG7) vom Abwärtssog im DAX nicht verschont. Binnen einer Woche hat das Papier um fast -12% auf 26,40 € nachgegeben. Allerdings steht seit Jahresbeginn immer noch ein Kursplus von 25% auf der Tafel, das können nicht viele Werte von sich behaupten. Ist der Abschlag also nur eine kurze Delle? Die Deutsche Rohstoff AG mit Sitz in Mannheim ist eine Holdinggesellschaft für Rohstoff- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...