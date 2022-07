DJ PTA-News: SLM Solutions Group AG: Großer europäischer Automobilhersteller kauft zwei weitere SLM Systeme - Der Automobilhersteller verfügt nun über mehr als zehn Systemen für seine additive Fertigung.

Lübeck, Deutschland (pta029/06.07.2022/14:00) - 6. Juli, 2022. Die SLM Solutions Group AG ("SLM Solutions", "SLM" oder das "Unternehmen") gibt heute den Verkauf von zwei weiteren SLM®-Systemen an eine große europäische Automobilmarke bekannt.

Die Flotte der Marke besteht nun aus mehr als zehn SLM Solutions-Anlagen. Sie setzt sich aus mehreren SLM®500 und SLM®280 zusammen. Die jüngsten Anschaffungen sind ein Beweis für die Produktivität, die das Unternehmen mit den Systemen erzielt, und festigen das Vertrauen zwischen den beiden Unternehmen.

Der OEM nutzt seine Flotte zur Herstellung verschiedener Metallteile für die Automobilproduktion. Sie werden für verschiedene Aktivitäten eingesetzt, wobei der Schwerpunkt auf der Serienproduktion liegt. Es wird erwartet, dass der globale Automobilmarkt in den nächsten zehn Jahren stetig wachsen und im Jahr 2030 ein Volumen von rund 123 Millionen Einheiten erreichen wird. Der Großteil davon wird durch die Umstellung auf Elektrofahrzeuge angetrieben, was wiederum die Einführung der additiven Fertigung weiter beschleunigen wird, die unter anderem leichtere Konstruktionen, die für schwere Batteriepakete erforderlich sind, und ein besseres Wärmemanagement zur Verlängerung der Lebensdauer der Batterien ermöglicht. Laut AMPOWER Report 2022 belief sich der Umsatz mit Metall-AM-Systemen für den Automobilsektor im Jahr 2021 auf 76 Mio. Euro und wird sich bis 2026 voraussichtlich auf 308 Mio. Euro mehr als vervierfachen. Die Kunden von SLM Solutions sind in der Lage, diese Anforderungen durch den Einsatz einer Flotte von SLM®500 zu erfüllen. Zwischen 2020 und 2021 hat SLM Solutions doppelt so viele SLM®500 verkauft und damit eine Installationsbasis von rund 150 Maschinen weltweit erreicht, die die komplexesten Anwendungen im Automobilbereich drucken.

Dieser jüngste Verkauf ist ein Beweis für die Qualität unserer Systeme und unser Engagement, unsere Partner bei der Verwirklichung ihrer Visionen zu unterstützen", kommentiert der CEO von SLM Solutions, Sam O'Leary. "Die Produktivität und Zuverlässigkeit unserer Systeme sowie die Innovation und Unterstützung unseres Teams machen uns zur ersten Wahl bei den weltweit führenden Automobilherstellern. Es sind langfristige Beziehungen, die auf Vertrauen und enger Zusammenarbeit beruhen, ebenso wie auf Metall und Laser."

SLM Solutions ist als Marktführer für viele kommerzielle Produktneuheuten bekannt, wobei der Schwerpunkt auf der Steigerung der Produktivität durch unermüdliche Innovation in der Multilasertechnologie liegt. Die SLM®500 ist die erste Vierfach-Laser-Metallanlage auf dem Markt und kann Laser unabhängig voneinander oder parallel integrieren, um die Bauraten um 90 % gegenüber Konfigurationen mit zwei Lasern zu erhöhen. Maschinenbediener und Pulver sind durch eine geschlossene Pulverhandhabungsstrategie mit automatischem Pulversieb und -zufuhr voneinander getrennt. Der für die Serienproduktion konzipierte austauschbare Bauzylinder ermöglicht kürzeste Feuer-zu-Feuer-Zeiten und reduziert die Stillstandszeiten der Maschine auf ein Minimum. Die SLM®500 ist das leistungsstärkste und effizienteste System seiner Klasse.

Über SLM Solutions SLM Solutions ist ein Anbieter integrierter Lösungen und Partner für die additive Fertigung von Metallen. Das Unternehmen setzt sich für den langfristigen Erfolg seiner Kunden mit der additiven Fertigung von Metallen ein. Robuste Selective Laser Melting-Maschinen optimieren die schnelle, zuverlässige und kosteneffiziente Teileproduktion. Die Experten von SLM Solutions arbeiten in jeder Phase des Prozesses mit den Kunden zusammen, um ihnen die Unterstützung zu bieten, die den Einsatz der Technologie verbessert und eine maximale Investitionsrendite gewährleistet. Die SLM Solutions Group AG ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und Niederlassungen in Kanada, China, Frankreich, Indien, Italien, Japan, Singapur, Südkorea und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.slm-solutions.com

