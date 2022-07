Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Aktien New York Ausblick: Konjunktursorgen lasten einmal mehr auf der Stimmung Rezessionssorgen halten die Anleger am US-Aktienmarkt auch am Mittwoch in Schach. Tags zuvor war der US-Leitindex Dow Jones Industrial unter die Marke von 30 400 Punkten gerutscht, bevor er einen großen Teil seiner Verluste wettmachte. weiterlesen Politik Linke-Politiker: Mit Moskau über Gas und Nord Stream ...

Den vollständigen Artikel lesen ...