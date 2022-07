An der Wall Street hoffen die Investoren zur Wochenmitte auf eine Fortsetzung des Turnarounds vom Vortag. Am Dienstag schlossen der S&P 500 und der Nasdaq Composite im Plus, nachdem sie in der Eröffnungsphase kräftig ins Minus gerutscht waren. Der Dow Jones machte zumindest einen Großteil der untertags erlittenen Verluste wett. Am Mittwoch notieren die führenden Indizes 30 Minuten vor Handelsbeginn auf dem Parkett in New York etwas leichter. Am Nachmittag stehen die "Fed-Minutes" zur Veröffentlichung ...

