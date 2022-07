Das sind die wichtigsten Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 07. Juli 2022 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: About You, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Südzucker Q1 (detailliert) 07:30 DEU: Suse, Q2-Zahlen 10:00 DEU: VW stellt neue Auflage des Pick-ups Amarok vor 10:00 DEU: Baader Bank, Hauptversammlung 11:00 DEU: Hornbach, Hauptversammlung DEU: Deutsche Euroshop Ablauf der Frist für Angebot durch den Finanzinvestor Oaktree und Cura, der Vermögensverwaltung ...

