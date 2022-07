DJ MÄRKTE USA/Etwas fester - Blicke auf Fed-Protokoll gerichtet

NEW YORK (Dow Jones)--Kaum verändert ist die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel gestartet. Die Blicke sind vor allem auf das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung gerichtet. Dieses wird um 20.00 Uhr MESZ veröffentlicht. Investoren erhoffen sich Hinweise, wie stark die US-Notenbank bei den Zinserhöhungen aufs Tempo drücken wird, um die hohe Inflation einzudämmen. Es herrscht weiter die Sorge, dass zu rasche Zinserhöhungen zu einer Rezession führen könnten, zumal die globale Konjunktur wegen der Lieferkettenprobleme, Chipmangel und einer drohenden Energiekrise im Zuge des Ukraine-Krieges schon stark angeschlagen ist.

Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,2 Prozent auf 31.029 Punkte. Für den S&P-500 und den Nasdaq-Composite geht es um jeweils 0,3 Prozent nach oben. "Die Hoffnung ist, dass die Zentralbanken bis zu einem gewissen Grad aufhören, die Zinssätze zu erhöhen und eine abwartende Haltung einnehmen, um erst zu beurteilen, wie stark das Wirtschaftswachstum und die Unternehmensgewinne beeinträchtigt werden", sagt Francisco Sandrini, Leiter der Multi-Asset-Strategien bei Amundi an.

Für Bewegung könnten noch US-Konjunkturdaten sorgen. Neben dem Einkaufsmanagerindex für den Service-Sektor in der zweiten Veröffentlichung für Juni dürfte vor allem der ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe im Fokus stehen.

Ölpreise geben weiter nach - Dollar legt weiter zu

Die massiven Vortagesabgaben beim Öl, ausgelöst durch Konjunktursorgen, setzen sich fort - wenn auch sehr gedrosselt. Für Brent und WTI geht es bis zu 1,2 Prozent abwärts, für WTI auf gut 98 Dollar. "Wir sehen, dass sich in wichtigen Regionen, allen voran in Europa und zunehmend auch den USA, rezessive Bedingungen entwickeln", heißt es von den Analysten von Energy Intelligence. "Wir erwarten, dass die Preise in diesem Sommer im 90-Dollar-Bereich (und darunter) liegen werden, aber die sich verschlechternden wirtschaftlichen Bedingungen könnten dies beschleunigen", so die Experten weiter.

Der Dollar baut seine Vortagesgewinne aus. Der Dollar-Index gewinnt 0,3 Prozent. Dies ist vor allem der erneuten Euro-Schwäche geschuldet. Die Gemeinschaftswährung sinkt unter 1,02 Dollar. Die Societe Generale hält den Euro in diesem Sommer praktisch für nicht kaufbar. Die Analysten verweisen auf Sorgen um die europäische Energieversorgung und den Plan der EZB, die Risiken der Fragmentierung des Anleihemarktes anzugehen. "Europas Energieabhängigkeit von Russland nimmt ab, aber nicht schnell genug, um eine Rezession zu vermeiden, wenn die Pipeline geschlossen wird", urteilt Devisenstratege Kit Juckes.

Am Anleihemarkt steigen die Kurse weiter. Die Zehnjahresrendite fällt um 1,5 Basispunkte auf 2,79 Prozent und liegt damit weiterhin knapp unter der Rendite zweijähriger Papiere, was als Rezessionssignal gilt.

Mit der anhaltenden Dollarstärke geht es für den Goldpreis erneut nach unten, aber nur leicht. Dazu kommt die Aussicht auf weiter steigende Zinsen.

Amazon beteiligt sich an Grubhub

Die Amazon-Aktie fällt um 1,0 Prozent. Angebote des Essenslieferdienstes Grubhub werden in den USA künftig Teil des Prime-Pakets von Amazon sein. Der Deal mit der Grubhub-Muttergesellschaft Just Eat Takeaway, zu der auch Lieferando gehört, beinhaltet zudem die Option auf eine niedrige Beteiligung an Grubhub.

Die Microsoft-Aktie (+0,1%) reagiert kaum darauf, dass die geplante Übernahme des Videospiele-Herstellers Activision Blizzard (-0,5%) ins Visier der britischen Wettbewerbsaufsicht geraten ist. Die Competition and Markets Authority kündigte eine Prüfung an, ob der Zusammenschluss den Wettbewerb in Großbritannien substanziell einschränken werde.

Der Aktienkurs von Altria Group gewinnt 1,1 Prozent. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat eine Verbannung von bestimmten Produkten des E-Zigarettenherstellers Juul temporär ausgesetzt. Altria hatte Ende 2018 die Summe von 12,8 Milliarden Dollar in Juul investiert.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 31.029,17 +0,2% 61,35 -14,6% S&P-500 3.842,34 +0,3% 10,95 -19,4% Nasdaq-Comp. 11.360,07 +0,3% 37,83 -27,4% Nasdaq-100 11.817,73 +0,3% 37,83 -27,6% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,80 -2,5 2,82 207,0 5 Jahre 2,79 -3,2 2,82 153,0 7 Jahre 2,83 -2,8 2,86 139,3 10 Jahre 2,79 -1,5 2,80 127,8 30 Jahre 3,02 -1,9 3,04 112,1 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:01 Uhr Di, 17:01 % YTD EUR/USD 1,0195 -0,7% 1,0251 1,0240 -10,3% EUR/JPY 137,77 -1,2% 138,56 139,32 +5,3% EUR/CHF 0,9893 -0,5% 0,9922 0,9937 -4,6% EUR/GBP 0,8547 -0,5% 0,8594 0,8595 +1,7% USD/JPY 135,12 -0,5% 135,21 135,97 +17,4% GBP/USD 1,1930 -0,2% 1,1931 1,1913 -11,8% USD/CNH (Offshore) 6,7087 -0,1% 6,7134 6,7231 +5,6% Bitcoin BTC/USD 20.270,10 -0,3% 20.007,00 19.421,00 -56,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 98,29 99,50 -1,2% -1,21 +36,2% Brent/ICE 102,24 102,77 -0,5% -0,53 +36,5% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 167,39 163,64 +1,4% 2,32 +37,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.762,20 1.764,87 -0,2% -2,68 -3,7% Silber (Spot) 19,28 19,22 +0,3% +0,06 -17,3% Platin (Spot) 865,80 868,85 -0,4% -3,05 -10,8% Kupfer-Future 3,42 3,43 -0,2% -0,01 -23,1% YTD zu Vortagsschluss ===

