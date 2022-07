Freiburg (ots) -Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, stellt am 13. Juli 2022 in Freiburg die Zahlen der humanitären Hilfe vor und gibt Einblicke in aktuelle humanitäre Hilfseinsätze.1. So große Not und so viele Spenden wie nie zuvor2022 war ein besonderes Jahr für Caritas international. Die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, Eva Maria Welskop-Deffaa, erläutert die Hintergründe.2. Ukraine-KriegTausend Caritas-Mitarbeitende und Hunderte Freiwillige stehen den Kriegsopfern zur Seite. Dr. Oliver Müller, Leiter von Caritas international, ist vor wenigen Tagen aus der Ukraine zurückgekehrt und berichtet von der Humanitären Hilfe fünf Monate nach Beginn des Krieges.3. HungerkrisenMillionen Menschen werden durch den Ukraine-Krieg zusätzlich in die Unterernährung oder gar den Hunger gedrängt. Dr. Oliver Müller, Leiter von Caritas international, nimmt Stellung.4. Ein Jahr Flut-Hilfe in WestdeutschlandVor einem Jahr überraschte das Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zehntausende Menschen. Eva Maria Welskop-Deffaa zieht Zwischenbilanz der Caritas-Hilfe.13. Juli 2022, 10.30 UhrBundeszentrale des Deutschen CaritasverbandesKarlstraße 40, 79104 FreiburgAnmeldungen bitte an: Achim.Reinke@caritas.deBei persönlicher Teilnahme melden Sie sich bitte an der Pforte beim Haupteingang, Karlstr. 40.Es kann auch Online an der Pressekonferenz teilgenommen werden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Dariush Ghobad (verantwortlich -293), Achim Reinke(Durchwahl -515).www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67602/5266871