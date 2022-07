Trotz einer Abstufung von "Overweight, 128 Euro" auf "Equal-Weight, 102 Euro" durch Barclays und einer Absenkung des Kurszieles durch die Bank of America haben die Aktien von SAP am Mittwoch ihre Gewinne im Verlauf des Handels ausgebaut. Mit einem Plus von 3,2 Prozent auf 88,15 Euro zählten sie sogar zu den größten Gewinnern im DAX.Die Barclays-Analysten begründeten ihr Downgrade damit, dass die Walldorfer mehrfach betont hätten, hohe Kosten im Zusammengang mit der Russland-Krise werden das zweite ...

