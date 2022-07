Die Aixtron-Aktie gewinnt heute um über 3% und klettert bis an die Kursmarke von 22,50 Euro. In den vergangenen sechs Monaten können sich Aixtron-Aktionäre über einen Kursgewinn von rund 20% freuen. Was macht die Aktie langfristig? Aixtron-Aktie im Fokus An der Börse legten Aixtron-Papiere auf Dekadensicht per saldo um +89,7% zu, was einer Performance von im Durchschnitt...

Den vollständigen Artikel lesen ...