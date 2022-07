Nach dem der Krypto-Hedegfonds Three Arrows Capital liquidiert wurde, meldet nun die Krypto-Bank Voyager Digital Konkurs an. Die Voyager Digital-Aktie bricht daraufhin um fast 50 Prozent ein.

Am Krypto-Markt folgt eine Hiobsbotschaft auf die nächste: Die auf Kryptowährungskredite spezialisierte Bank Voyager Digital ist zahlungsunfähig. Die Krypto-Bank habe Gläubigerschutz in den USA beantragt, heißt es in einer Konzernmitteilung. Als Grund nannte Stephen Ehrlich, CEO von Voyager Digital, den Krypto-Crash sowie den Ausfall von Kreditzahlungen des Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital.

Der Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital wurde Ende Juni liquidiert. Er gehörte zu den größten Krypto-Hedegfonds der Welt. Mehr dazu Lesen Sie hier.

Die Voyager Digital-Aktie brach nach Bekanntwerden der Pleite an der Börse Frankfurt zeitweise um knapp 50 Prozent ein. Seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als 98 Prozent an Wert verloren.

Am Markt für Kryptowährungen hatte es zuletzt eine ganze Reihe von spektakulären Insolvenzen gegeben. Der Marktwert aller 20.133 Kryptowährungen ist seit November 2021 von knapp drei Billionen US-Dollar auf rund 900 Milliarden US-Dollar eingebrochen. Der Bitcoin ist im selben Zeitraum von rund 69.000 US-Dollar auf zweitweise weniger als 20.000 US-Dollar gefallen.

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: BTC~USD,CA92919V4055