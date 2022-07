Frankfurt (www.fondscheck.de) - Neben anhaltenden Rezessionssorgen prägen Ängste um ein komplettes Ausbleiben russischer Gaslieferungen auch den ETF-Handel, so die Deutsche Börse AG.Ein Streik norwegischer Gas- und Ölarbeiter belaste die Stimmung zusätzlich. Der DAX scheitere zum Wochenauftakt an einem Erholungsversuch und stehe am Dienstag weiter unterhalb der Marke von 13.000 Punkten. Innerhalb einer Woche schwanke er um mehr als 700 Punkte. Dennoch: "Wir sehen insgesamt etwas mehr Abgaben als Käufe, aber die Lage scheint sich zu beruhigen, es gibt einzelne Positionsaufbauten", berichte Frank Mohr von der Société Générale über den ETF-Handel ...

