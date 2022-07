(shareribs.com) New York 06.07.2022 - Der Absatz von Cannabis in Illinois und New Mexico zeigte sich im Juni durchwachsen. In Illinois war ein leichter Rückgang gegenüber Mai zu verzeichnen. In New Mexico entwickelt sich der Markt stark. Der Cannabisabsatz im US-Bundesstaat Illinois lag im Juni bei 126,8 Mio. USD und ist damit gegenüber dem Vormonat um 2,3 Prozent zurückgegangen. Verglichen mit Juni ...

