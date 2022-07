Frankfurt (www.fondscheck.de) - Neue ETFs: Unternehmen aus Industrieländern weltweit - ETF-NewsSeit Dienstag sind zwei neue Exchange Traded Funds von Amundi auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der Amundi MSCI World UCITS ETF DR - USD (D) (ISIN IE000CNSFAR/ WKN A3DH0A) biete ein diversifiziertes Engagement in mehr als 1.500 große und mittelständische Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Der Referenzindex decke rund 85 Prozent der Marktkapitalisierung von 23 Industrieländern ab, wobei Unternehmen aus den USA, Japan und Großbritannien am stärksten vertreten seien. Anleger könnten den ETF flexibel in der gewünschten Währung, Euro oder US-Dollar, unter Nutzung derselben ISIN handeln. Die Handelswährung könne jeweils durch ein individuell zugeordnetes Börsenkürzel ausgewählt werden. ...

