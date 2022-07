DGAP-Ad-hoc: InterCard AG Informationssysteme / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

SECANDA AG (vormals InterCard): Expansion Spanien und Geschäftsverlauf



06.07.2022 / 19:15 CET/CEST

SECANDA AG (vormals InterCard): Expansion Spanien und Geschäftsverlauf Mit der Übernahme von 100% der Anteile an der MADSENSE S.L. mit Sitz in Valencia setzen wir unser Engagement in Spanien fort. Zugleich mit der Akquisition erfolgt die Umfirmierung in SECANDA. Von unserem neuen Standort Valencia aus soll nun der spanische Markt erschlossen werden. Das Team in Valencia mit heute 6 Softwareentwicklern ergänzt um einen neuen Vertriebsmitarbeiter steht bereits seit längerer Zeit für SECANDA Spanien. Es trägt seit Jahren maßgeblich zur Gestaltung und Entwicklung unseres neuen Systems für Identifikation und Payment bei. Mit SECANDA haben wir unser Chipkarten- und Bezahlsystem zu einem innovativen Identifikationssystem weiterentwickelt. Nach der Umfirmierung der InterCard AG Informationssysteme in SECANDA AG erhalten in weiteren Schritten auch alle neuen internationalen Standorte sowie unsere Tochtergesellschaft InterCard GmbH Kartensysteme den Namen SECANDA und damit den Namen des neuen Systems. Bei Identifikations- und Bezahlsystemen an Hochschulen in Deutschland und der Schweiz ist InterCard SECANDA heute bereits klarer Marktführer. Mit dem eigenen Team in Valencia verfügt SECANDA jetzt über die technische und vertriebliche Expertise vor Ort, um im spanischen Markt an diese Erfolge anzuknüpfen. Neben der Erschließung neuer Märkte im Ausland konzentriert sich der Vertrieb in Deutschland auf den Ausbau neuer Absatzmärkte speziell mit Lösungen für die neuen Bereiche CORPORATE, CARE und PUBLIC. MADSENSE Valencia hat bereits in der Vergangenheit nahezu ausschließlich für unsere Unternehmensgruppe gearbeitet und erzielt ein weitgehend ausgeglichenes Ergebnis. Insofern erwarten wir für das laufende Geschäftsjahr keine wesentlichen Effekte auf unsere Konzernzahlen. Bei weiterhin hohen Auftragsbeständen kommt es im Konzern vereinzelt zu Lieferproblemen bei Teilen und somit selektiv zu Projektverschiebungen. Wir gehen aber weiter davon aus, die Verzögerungen im Jahresverlauf aufzuholen und somit die gesteckten Jahresziele zu erreichen. Kontakt:

Stefan Thoma

SECANDA AG (vormals InterCard AG Informationssysteme)

Marienstraße 10

78054 Villingen-Schwenningen

Telefon: +49 (0)7720-9945-48

