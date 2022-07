Die astronomischen Gaspreise setzen Uniper als größten Gasversorger der Bundesrepublik zunehmend unter Druck. Aufgrund der geringeren Liefermengen aus Russland muss der Konzern Gas teuer aus anderen Quellen beschaffen und kann diese Kosten nicht an die Kunden weitergeben. Als logische Konsequenz ist es zu einer finanziellen Schieflage gekommen, welche das Unternehmen aus eigener Kraft kaum korrigieren können wird.Eben deshalb wandte sich Uniper (DE000UNSE018) unlängst an die Politik, und die läuft bereits auf Hochtouren. Jüngst wurde in Berlin ein ...

