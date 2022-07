Belastet durch Rezessionsängste haben die Ölpreise am Mittwoch ihre deutlichen Vortagesverluste ausgeweitet. Am Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zeitweise erstmals seit Ende April wieder unter 100 US-Dollar. Das waren mehr als drei Dollar weniger als am Vortag. Zuletzt kostete ein Barrel 100,33 Dollar.Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel zeitweise sogar um mehr als vier Dollar auf fast 95 US-Dollar. Die Notierung konnte ...

