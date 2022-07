Danone: die Chartformation ist allererste Sahne! >>> BREAKOUT-SETUP mit BN <<<

Corona, Krieg & Klima - die Lebensmittelindustrie leidet unter den Krisen! Gerade jetzt auf die Marktführer wie Danone (BN) setzen?

Symbol: BN ISIN: FR0000120644

Rückblick: Die Aktie des französischen Lebensmittelkonzerns hat in den vergangenen sechs Monaten rund 5 Prozent verloren. Die aktuelle Breakoutformation in der Nähe der gleitenden Durchschnitte könnte sich als gute Einstiegsgelegenheit in einen Long Trade erweisen.

Chart vom 06.07.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 53.61 EUR





Meine Expertenmeinung zu BN:

Meinung: In den letzten Jahren stagnierten die fundamentalen Zahlen bei Danone. Das Unternehmen mit Sitz in Paris spürt wie viele andere aus der Lebensmittelindustrie krisenbedingt einen zunehmenden Kostendruck, insbesondere bei vielen Rohstoffen und beim Transport. Auf Seiten der Verbraucher sorgt die Inflation dafür, dass manche den Gürtel enger schnallen müssen. Dennoch: Lebensmittel-Aktien gelten generell als krisenfest, schließlich ist Essen eine Überlebensfrage. Marktführer wie Danone mit ihren globalen Beschaffungs- und Vertriebsstrukturen könnten am Ende den längeren Atem haben.

Setup:

Mögliches Setup: Die Chartformation erlaubt es, die Risikospanne eng zu setzen. Beim Bruch der Widerstandslinie wäre der Weg frei bis zu unserem Kursziel, dem Pivot-Hoch vom 3. Mai. Die Veröffentlichung des Halbjahresberichtes ist für den 27. Juli vorgesehen. Wir sollten den Trade spätestens am Vortag schließen. Börsentäglich gibt es weitere Setups im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in BN.

Veröffentlichungsdatum: 06.07.2022

