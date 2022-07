MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft, gab heute bekannt, dass es seine Ergebnisse des zweiten Quartals 2022 am Dienstag, dem 26. Juli 2022 vor Börseneröffnung mitteilen wird. Eine Ausgabe der Gewinnmitteilung sowie eine Gewinnpräsentation und ein vierteljährliches Update werden auf der Investor Relations-Website von MSCI zur Verfügung gestellt.

Die Geschäftsleitung von MSCI wird die Ergebnisse des zweiten Quartals 2022 am Dienstag, dem 26. Juli 2022 um 11.00 Uhr ET besprechen. Um die Veranstaltung live per Webcast zu verfolgen, besuchen Sie die den Bereich Events und Präsentationen auf der Investor Relations-Website von MSCI unter https://ir.msci.com/events-and-presentations. Wenn Sie telefonisch an der Konferenzschaltung teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte unter https://ir.msci.com/events-and-presentations an. Nach der Anmeldung erhalten Telefonteilnehmer eine Bestätigungs-E-Mail mit näheren Angaben zur Teilnahme, einschließlich einer Einwahl-Nummer und einer persönlichen Teilnehmer-Pin für den Zugang zur Telefonkonferenz. Die Telefonkonferenz wird auch per Webcast mit einer begleitenden Folienpräsentation übertragen, der über die Investor Relations-Website von MSCI abgerufen werden kann.

Weiterhin wird eine Aufzeichnung des Webcasts im Anschluss an die Live-Veranstaltung auf der Investor Relations-Website von MSCI unter https://ir.msci.com/events-and-presentations verfügbar sein.

Über MSCI Inc.

MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft. Mit über 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Research, Daten und Technologie ermöglichen wir bessere Anlageentscheidungen, indem wir unseren Kunden ein besseres Verständnis der wichtigsten Treiber für Risiken und Renditen vermitteln und ihnen helfen, auf dieser Basis effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, analysengestützte Lösungen, mit denen Kunden Einblicke in die Anlageprozesse erhalten und von einer verbesserten Transparenz profitieren können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.msci.com. MSCIIR

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220706005762/de/

Contacts:

Ansprechpartner bei MSCI Inc.



Anlegeranfragen

jeremy.ulan@msci.com

Jeremy Ulan

+1 646 778 4184



jisoo.suh@msci.com

Jisoo Suh

+1 917 825 7111



Medienanfragen

PR@msci.com



Sam Wang

+1 212 804 5244



Melanie Blanco

+1 212 981 1049



Laura Hudson

+44 20 7336 9653