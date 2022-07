NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Salzgitter AG von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 55 auf 23 Euro gesenkt. Analyst Alan Spence reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie seine operativen Ergebnisschätzungen im Bereich Carbon- und Edelstahl deutlich, hob sie aber im Bereich der Ölfeldrohre (OCTG) klar an. Bei Salzgitter sieht er die Sorgen um die Auswirkungen von Gasknappheit auf Produktion und Nachfrage als Belastungsfaktor./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2022 / 12:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2022 / 19:00 / ET

