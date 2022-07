SHOP APOTHEKE Zur Rose Growth Aktien - "out" oder schon Einstiege? Vergleich der beiden "Online-Apotheken", die beide "in der Pandemie" gehypt wurden, den Schwerpunktmarkt Deutschland adressieren, europaweite Ambitionen haben. Beide Aktien lange "unter Druck", wobei SHOP APOTHEKE seit Dienstag Morgen rund 20% Plus gemacht hat.. Überzeugende vorläufige Zahlen für das Q2 begeisterten die Anleger. Dennoch handeln beide Anbieter unter ihren ehemaligen Höchstständen, die eien mehr, die andere weniger.Und beide sind Growth-Aktien, die immer noch weit entfernt vom Breakeven scheinen. Halt Wachstumswerte, ...

