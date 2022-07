"Deutschlands schönste Reiseziele" - so lautet der Titel der 368-seitigen Spezialausgabe des Michael Müller Verlags, die 37 attraktive Reiseziele in Deutschland in gewohnter "Müller-Qualität" vorstellt. Pünktlich zum Sommerbeginn hat die Deutsche Bahn mit dem 9-Euro-Ticket ihre Mobilitätsoffensive für den öffentlichen Personenverkehr gestartet. So günstig war die Gelegenheit selten, um Deutschlands schönste Reiseziele auf ressourcenschonende Weise ...

