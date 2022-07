Immer mehr Unternehmen schließen sich zusammen, um Wege in die Kreislaufwirtschaft zu finden. Das französische Recycling-Start-up Carbios kooperiert diesbezüglich fortan mit den Outdoor- und Sportartikelherstellern On, Patagonia, Puma und Salomon. Das Ziel ist es, die Kreislaufwirtschaft in der Textilindustrie voranzutreiben.Die Basis der Zusammenarbeit bilde die biologische Technologie von Carbios, die das Recycling von Kunstfasern "grundlegend verändern" soll. Die Franzosen haben bereits demonstriert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...