Aktien: Chipmangel belastet Autobranche - MBG fällt auf Jahrestief

Anzeige / Werbung Deutschland als Exportweltmeister ist Geschichte. Im Mai wurde zum ersten Mal seit 2008 mehr importiert als exportiert. Die Probleme häufen sich, die Automobilbranche leidet unter Materialengpässen. Die Zahl der Neuzulassungen ist im Juni stark gesunken. Auch der jahrelang kräftig gestiegene Absatz von Elektroautos gerät mittlerweile ins Stocken. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) sanken im Juni die Pkw-Neuzulassungen um 18,1 Prozent auf rund 225.000 Fahrzeuge. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Bis auf Mercedes verbuchten im Juni alle großen Automarken ein Verkaufsminus. Bei VW ging der Absatz um fast ein Viertel zurück und der zum Wolfsburger Konzern gehörende Oberklassehersteller Audi büßte 13 Prozent ein. Bei BMW waren die Neuzulassungen knapp zehn Prozent niedriger als vor einem Jahr. Porsche, dessen Börsengang vorbereitet wird, schrumpfte vergleichsweise moderat um 3,5 Prozent. Seit Jahresbeginn kamen insgesamt 1,2 Million Neuwagen auf die Straßen, minus elf Prozent. Die Produktion der deutschen Autofabriken legte im Juni um knapp ein Fünftel auf rund 302.500 Fahrzeuge zu, was der Verband der Automobilindustrie (VDA) mit dem durch den Chipmangel und die Pandemie schon schwachen Vorjahr erklärte. Vom Produktionsniveau der Vor-Corona-Zeit sei die Branche aber noch weit entfernt. Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden knapp 1,24 Millionen Neufahrzeuge zugelassen. Das waren elf Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Teilemangel macht sich inzwischen immer stärker bei den E-Autos bemerkbar. Zwar kamen laut KBA in den ersten sechs Monaten 12,5 Prozent mehr Batterie-Autos neu auf die Straße als im Vorjahreszeitraum. Doch mit Blick auf den Juni verzeichnete die Behörde einen Rückgang. Etwas mehr als 32.200 reine Elektroautos wurden im vergangenen Monat neu zugelassen und damit 3,5 Prozent weniger als Juni des Vorjahres. Es ist bereits der zweite Rückgang im Monatsvergleich in diesem Jahr. Auch im April waren die Neuzulassungen bei Elektroantrieben rückläufig. Noch stärker schrumpften die Zulassungen der Plug-in-Hybriden, deren staatliche Förderung ausgelaufen ist. Mercedes Benz-Group-Aktie mit neuem Jahrestief

Die Aktie der Mercedes Benz-Group hat in diesem Jahr seinen Abwärtstrend beschleunigt und fällt auf ein frisches Jahrestief bei rund 50 Euro. Das ist das niedrigste Niveau seit Ende 2020. Auch der MACD (Momentum) sinkt und bestätigt den Abwärtstrend. Erst wenn der Widerstand oberhalb von rund 55 Euro wieder überschritten wird, bessert sich die charttechnische Situation.

Enthaltene Werte: DE0005190003,DE0007100000,DE0007664005,CNE100000296,US88160R1014

