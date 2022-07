Klaus-Michael Kühne hat seine Beteiligung an der Lufthansa ausgebaut. Der Unternehmer hält nun 15 % der Aktien. British Airways wird tief in das europäische Chaos hineingezogen. Die Fluggesellschaft muss weitere 10.300 Flüge streichen. Die Wall Street bereitet sich auf zahlreiche neue Apple-Produkte im Herbst vor. Unter anderem wird ein Generationensprung bei der neuen Apple Watch 8 erwartet.Der Aktienhandel in Asien erlebte eine Erholung am Donnerstag. Während der Sitzung steigen nahezu alle Benchmarks deutlich ins Plus und werden dabei vom KOSPI und Taiwan ...

