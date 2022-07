Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern eine starke Reaktion auf den Abverkauf vom Dienstag gezeigt. Der DAX legte von Beginn an kräftig zu und hielt sich den ganzen Tag deutlich in der Gewinnzone. Am Ende ging er mit 12.594 Punkten aus dem Handel. Marktidee: Silber Der Silberpreis hatte im Februar 2021 ein Acht-Jahres-Hoch markiert. Im Anschluss startete eine Korrekturphase. In den vergangenen Monaten nahm diese Entwicklung noch einmal Fahrt auf. Der Kurs rutschte in fünf Wellen ab und fiel gestern auf ein Zwei-Jahres-Tief. Aktuell befindet sich Silber an einer massiven Unterstützung. Aus technischer Sicht hat sich deswegen die Wahrscheinlichkeit für eine Gegenbewegung erhöht. Im Fokus stehen auf der Oberseite zunächst zwei Kursziele. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf