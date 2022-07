DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

7 July 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 6 July 2022 it purchased a total of 300,000 of its ordinary shares

of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 170,000 130,000 EUR1.024 Highest price paid (per ordinary share) GBP0.877 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.004 GBP0.859 GBP0.869441 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.017001

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 698,253,318 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 667 1.020 XDUB 08:57:03 00059893182TRLO0 1974 1.020 XDUB 08:57:03 00059893181TRLO0 425 1.020 XDUB 08:57:03 00059893180TRLO0 256 1.020 XDUB 08:57:03 00059893185TRLO0 1669 1.020 XDUB 08:57:03 00059893184TRLO0 1915 1.020 XDUB 08:57:03 00059893183TRLO0 230 1.020 XDUB 08:57:03 00059893187TRLO0 2800 1.020 XDUB 08:57:03 00059893186TRLO0 3654 1.020 XDUB 09:01:30 00059893498TRLO0 2500 1.020 XDUB 09:01:30 00059893497TRLO0 1767 1.024 XDUB 09:26:18 00059894974TRLO0 4113 1.024 XDUB 09:26:18 00059894973TRLO0 1158 1.024 XDUB 09:26:18 00059894976TRLO0 1590 1.024 XDUB 09:26:18 00059894975TRLO0 5181 1.020 XDUB 09:29:20 00059895137TRLO0 2668 1.020 XDUB 09:29:43 00059895152TRLO0 6570 1.020 XDUB 09:29:43 00059895153TRLO0 4684 1.016 XDUB 09:37:13 00059895722TRLO0 4916 1.016 XDUB 09:37:13 00059895723TRLO0 7000 1.016 XDUB 10:05:24 00059897230TRLO0 7000 1.016 XDUB 10:10:26 00059897533TRLO0 2685 1.008 XDUB 11:48:36 00059901755TRLO0 3263 1.008 XDUB 11:48:36 00059901754TRLO0 3093 1.008 XDUB 11:48:36 00059901753TRLO0 5041 1.008 XDUB 11:48:36 00059901756TRLO0 5041 1.008 XDUB 11:48:36 00059901757TRLO0 5000 1.008 XDUB 12:53:41 00059903566TRLO0 3788 1.008 XDUB 12:53:41 00059903565TRLO0 4615 1.004 XDUB 13:04:13 00059903902TRLO0 5000 1.010 XDUB 14:00:05 00059905706TRLO0 3759 1.010 XDUB 14:00:05 00059905705TRLO0 214 1.008 XDUB 14:19:45 00059906540TRLO0 109 1.008 XDUB 14:19:46 00059906541TRLO0 788 1.008 XDUB 14:19:46 00059906542TRLO0 681 1.008 XDUB 14:19:47 00059906543TRLO0 107 1.008 XDUB 14:19:48 00059906544TRLO0 675 1.008 XDUB 14:19:48 00059906545TRLO0 113 1.008 XDUB 14:19:49 00059906546TRLO0 788 1.008 XDUB 14:19:49 00059906547TRLO0 9 1.008 XDUB 14:19:50 00059906549TRLO0 669 1.008 XDUB 14:19:50 00059906548TRLO0 110 1.008 XDUB 14:19:51 00059906550TRLO0 678 1.008 XDUB 14:19:51 00059906551TRLO0 110 1.008 XDUB 14:19:52 00059906552TRLO0 788 1.008 XDUB 14:19:52 00059906553TRLO0 788 1.008 XDUB 14:19:53 00059906554TRLO0 1000 1.008 XDUB 14:19:53 00059906555TRLO0 57 1.008 XDUB 14:19:53 00059906557TRLO0 1507 1.008 XDUB 14:19:53 00059906556TRLO0 1977 1.020 XDUB 14:34:32 00059907520TRLO0 2500 1.020 XDUB 14:34:32 00059907519TRLO0 1 1.022 XDUB 14:41:21 00059907900TRLO0 3887 1.022 XDUB 14:41:21 00059907899TRLO0 1278 1.022 XDUB 14:41:21 00059907898TRLO0 4376 1.022 XDUB 15:01:03 00059909153TRLO0 2557 1.024 XDUB 15:07:28 00059909646TRLO0 34 1.024 XDUB 15:14:02 00059910085TRLO0 1400 1.024 XDUB 15:14:02 00059910084TRLO0 2800 1.024 XDUB 15:14:02 00059910083TRLO0 4748 1.024 XDUB 15:23:44 00059910542TRLO0 767 1.022 XDUB 15:23:44 00059910544TRLO0 4200 1.022 XDUB 15:23:44 00059910543TRLO0 10037 1.024 XDUB 15:23:44 00059910545TRLO0 1600 1.024 XDUB 15:57:37 00059913117TRLO0 1121 1.024 XDUB 15:57:37 00059913116TRLO0 286 1.022 XDUB 16:04:25 00059913881TRLO0 1400 1.022 XDUB 16:04:25 00059913880TRLO0 1400 1.022 XDUB 16:04:25 00059913879TRLO0 1159 1.022 XDUB 16:04:25 00059913878TRLO0 1500 1.024 XDUB 16:04:25 00059913883TRLO0 4000 1.024 XDUB 16:04:25 00059913882TRLO0 3759 1.020 XLON 16:25:57 00059915182TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (GBP) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 826 87.20 XLON 08:12:04 00059890254TRLO0 5500 87.50 XLON 08:44:02 00059892495TRLO0 1654 87.50 XLON 08:44:02 00059892496TRLO0 3368 87.50 XLON 08:57:03 00059893179TRLO0 571 87.50 XLON 08:57:04 00059893188TRLO0 4169 87.00 XLON 10:05:24 00059897232TRLO0 181 87.00 XLON 10:05:24 00059897231TRLO0 3309 87.10 XLON 10:06:25 00059897312TRLO0 1000 87.20 XLON 10:06:42 00059897328TRLO0 216 87.20 XLON 10:06:42 00059897329TRLO0 3025 87.20 XLON 10:06:42 00059897330TRLO0 806 87.20 XLON 10:06:42 00059897331TRLO0 498 87.20 XLON 10:06:42 00059897332TRLO0 1000 87.20 XLON 10:06:42 00059897333TRLO0 1000 87.20 XLON 10:06:42 00059897334TRLO0 3544 87.10 XLON 10:06:43 00059897335TRLO0 578 87.20 XLON 10:07:12 00059897362TRLO0 2080 87.10 XLON 10:07:12 00059897363TRLO0 1879 87.10 XLON 10:07:13 00059897365TRLO0 3474 87.00 XLON 10:10:28 00059897535TRLO0 156 87.00 XLON 10:12:02 00059897588TRLO0 4120 87.00 XLON 10:12:02 00059897592TRLO0 347 87.00 XLON 10:12:02 00059897589TRLO0 998 87.00 XLON 10:12:02 00059897596TRLO0 3000 87.00 XLON 10:12:02 00059897594TRLO0 2118 86.30 XLON 10:16:12 00059897799TRLO0 129 86.30 XLON 10:16:12 00059897801TRLO0 962 86.30 XLON 10:16:12 00059897800TRLO0 284 86.30 XLON 10:16:12 00059897802TRLO0 129 86.30 XLON 10:16:12 00059897803TRLO0 743 86.20 XLON 10:55:54 00059899981TRLO0 253 86.20 XLON 11:00:24 00059900211TRLO0 912 86.20 XLON 11:00:27 00059900212TRLO0 596 86.20 XLON 11:00:27 00059900213TRLO0 316 86.20 XLON 11:00:27 00059900214TRLO0 608 86.20 XLON 11:00:54 00059900220TRLO0 304 86.20 XLON 11:00:54 00059900221TRLO0 912 86.20 XLON 11:00:56 00059900222TRLO0 492 86.20 XLON 11:00:56 00059900223TRLO0 927 86.20 XLON 11:07:56 00059900509TRLO0 356 86.20 XLON 11:07:56 00059900508TRLO0 478 86.20 XLON 11:18:56 00059900878TRLO0 442 86.20 XLON 11:25:24 00059901092TRLO0 355 86.20 XLON 11:25:24 00059901091TRLO0 328 86.20 XLON 11:38:06 00059901452TRLO0 867 86.20 XLON 11:47:12 00059901732TRLO0 533 86.20 XLON 12:04:04 00059902175TRLO0 344 86.20 XLON 12:07:14 00059902256TRLO0 648 86.20 XLON 12:07:14 00059902255TRLO0 3000 86.20 XLON 12:10:14 00059902339TRLO0 3978 86.10 XLON 12:11:57 00059902374TRLO0 571 86.20 XLON 12:45:57 00059903304TRLO0 583 86.20 XLON 12:49:35 00059903366TRLO0 441 86.20 XLON 12:49:35 00059903367TRLO0 1024 86.20 XLON 12:49:35 00059903368TRLO0 489 86.20 XLON 12:53:46 00059903567TRLO0 882 86.20 XLON 12:53:47 00059903568TRLO0 3000 85.90 XLON 13:08:42 00059904050TRLO0 340 86.20 XLON 13:42:09 00059905165TRLO0 1365 86.20 XLON 13:42:09 00059905164TRLO0 1461 86.20 XLON 13:42:18 00059905175TRLO0 3132 86.20 XLON 13:43:02 00059905186TRLO0 1648 86.20 XLON 13:57:15 00059905619TRLO0 1648 86.20 XLON 13:58:20 00059905657TRLO0 1582 86.20 XLON 14:01:09 00059905830TRLO0 407 86.20 XLON 14:10:19 00059906157TRLO0 668 86.20 XLON 14:10:19 00059906158TRLO0 123 86.20 XLON 14:15:35 00059906352TRLO0 257 86.20 XLON 14:15:35 00059906353TRLO0 408 86.20 XLON 14:15:35 00059906354TRLO0 124 86.20 XLON 14:16:35 00059906401TRLO0 448 86.20 XLON 14:21:07 00059906601TRLO0 229 86.20 XLON 14:26:44 00059906948TRLO0 473 86.20 XLON 14:26:44 00059906949TRLO0 144 86.20 XLON 14:26:44 00059906950TRLO0 226 86.20 XLON 14:26:45 00059906951TRLO0 475 86.20 XLON 14:26:45 00059906952TRLO0 1952 87.70 XLON 14:50:55 00059908472TRLO0 369 87.70 XLON 14:50:55 00059908473TRLO0 3000 87.70 XLON 14:56:55 00059908772TRLO0 553 87.70 XLON 14:56:55 00059908773TRLO0 992 87.70 XLON 14:56:55 00059908774TRLO0 903 87.50 XLON 15:01:03 00059909156TRLO0 3000 87.50 XLON 15:01:03 00059909155TRLO0 1868 87.50 XLON 15:14:02 00059910081TRLO0 2196 87.50 XLON 15:14:02 00059910080TRLO0 4106 87.40 XLON 15:14:04 00059910088TRLO0 1490 87.50 XLON 15:41:49 00059911909TRLO0 1961 87.50 XLON 15:41:50 00059911910TRLO0 3451 87.50 XLON 15:53:50 00059912860TRLO0 3838 87.60 XLON 15:57:55 00059913136TRLO0 1642 87.50 XLON 16:04:25 00059913877TRLO0 2443 87.50 XLON 16:04:25 00059913876TRLO0 3930 87.30 XLON 16:15:43 00059914492TRLO0 1845 87.20 XLON 16:33:15 00059915503TRLO0

