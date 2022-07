Hamburg (ots) -Zahlreiche Abgeordnete im Deutschen Bundestag sind parallel als Funktionäre von Lobbyverbänden im Lobbyregister verzeichnet. Das berichten die Wochenzeitung DIE ZEIT und die Transparenzinitiative abgeordnetenwatch.de. Insgesamt 28 Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind demnach im Vorstand, Präsidium oder Beirat von Interessenorganisationen tätig, die sich im Lobbyregister des Bundestags eingetragen haben. Die Abgeordneten von CDU/CSU, SPD, FDP und den Grünen engagieren sich unter anderem in Lobbyvereinen der Rüstungsindustrie, der Energiebranche oder einer Handelskammer.Die erste systematische Auswertung des Anfang 2022 neu geschaffenen Lobbyregisters zeigt, dass sich aus der Doppelfunktion als Abgeordnete und Lobbyisten in einigen Fällen Interessenkonflikte ergeben: So sitzt der SPD-Abgeordnete Martin Gerster als Abgeordneter im Haushaltsausschuss des Bundestags und ist gleichzeitig Präsident der THW-Bundesvereinigung, einem Verein, der die Interessen des Technischen Hilfswerks (THW) vertritt. Noch im Jahr 2018, als Gerster zunächst als Vize-Präsident bei der THW-Bundesvereinigung begann, lag das Budget des THW bei jährlich 544 Millionen Euro.Henning Otte, verteidigungspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion und stellvertretender Vorsitzender im Bundestags-Verteidigungsausschuss, ist nebenbei noch "Vizepräsident Politik" im Förderkreis Deutsches Heer (FKH), einem Zusammenschluss von Militärs, Rüstungsfirmen und Abgeordneten, der die Interessen der Rüstungslobby vertritt. Der agrarpolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Artur Auernhammer, ist gleichzeitig Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Bioenergie (BBE). Auf mindestens 21 Veranstaltungen für Bundestagsabgeordnete hat Auernhammer in den vergangenen fünf Jahren seinen Lobbyverband repräsentiert.Gegenüber der ZEIT wiesen die Abgeordneten einen Interessenkonflikt von sich. Der frühere CSU-Verkehrsminister Peter Ramsauer etwa sagte, er habe die Interessen der Ghorfa Arab-German Chamber of Commerce and Industry e.V., deren Präsident er ist, "nie im Bundestag vertreten". Ramsauers Ehrenamt wurde in der vergangenen Legislaturperiode mit 154.000 bis 336.000 Euro vergütet. Aufwandsentschädigungen bekommen auch Mathias Middelberg (CDU) und Carsten Träger (SPD), die als Kuratoriumsmitglieder bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt Nebeneinkünfte zusätzlich zu ihren Bundestags-Diäten erhalten. Auch Artur Auernhammer (CSU) erhält eine Aufwandsentschädigung für seine Tätigkeit im BBE.Auf Anfrage teilte die Bundestagsverwaltung mit, dass bei ehrenamtlichen Interessenvertretungen nur eine verhältnismäßige Aufwandsentschädigung von "höchstens 10 Prozent der monatlichen Abgeordnetenentschädigung" vorgesehen sei. Sollten sich im Einzelfall Hinweise auf Verstöße ergeben, gehe die Bundestagsverwaltung dem nach.Pressekontakt:Den kompletten Text zu dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de).Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9377/5267015