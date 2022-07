The following instruments on XETRA do have their first trading 07.07.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 07.07.2022Aktien1 US44916E1001 IperionX Ltd. ADR2 KYG012922038 Africa Opportunity Fund Ltd.Anleihen/ETC/ETF1 US50066AAT07 Korea Gas Corp.2 US50066CAT62 Korea Gas Corp.3 DE000SHFM840 Schleswig-Holstein, Land4 XS2432628522 Bank of China Ltd. [Johannesburg Branch]5 XS2451854991 Bank of China Ltd. [Sydney Branch]6 XS2356271168 BCEG [HongKong] Co. Ltd.7 XS2425360968 Beijing Gas Singapore Capital Corp.8 XS2237806364 Blossom Joy Ltd.9 XS2357214738 Bluestar Finance Holdings Ltd.10 XS2204007863 CCBL [Cayman] 1 Corporation Ltd.11 XS2098096568 Central Plaza Development Ltd.12 XS2436124205 China Cinda [2020] I Management Ltd.13 XS2213048965 China Everbright Ltd.14 XS2206799004 China Great Wall International Holdings V Ltd.15 XS2184856859 China Huadian Overseas Development 2018 Ltd.16 XS2001168447 China Huadian Overseas Development Management Co. Ltd.17 XS2244842832 China Huaneng [Hong Kong] Treasury Management Holding Ltd.18 XS2244843210 China Huaneng [Hong Kong] Treasury Management Holding Ltd.19 XS1811821211 China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd.20 XS2125601547 China Overseas Finance [Cayman] VIII Ltd.21 XS2125599626 China Overseas Finance [Cayman] VIII Ltd.22 XS2295983410 China Overseas Grand Oceans Finance IV Ltd.23 XS1950126109 China Resources Land Ltd.24 XS2079176306 China Resources Land Ltd.25 XS2051055908 Chinalco Capital Holdings Ltd.26 XS2340059794 Chinalco Capital Holdings Ltd.27 XS2337489350 Chongqing Nan'an Urban Construction & Development (Group) Co., Ltd.28 XS2114327302 Chouzhou International Investment Ltd.29 XS2109790183 CITIC Ltd.30 XS2439108387 CITIC Ltd.31 XS2178853375 CITIC Securities Finance MTN Co. Ltd.32 XS2207824843 CMB International Leasing Management Ltd.33 XS1856800450 CMHI Finance [BVI] Co.34 XS2211037184 Contemporary Ruiding Development Ltd.35 XS2229418145 Contemporary Ruiding Development Ltd.36 XS2014269018 CRCC Chengan Ltd.37 XS2209330161 CSCIF Asia Ltd.38 XS2115047735 CSSC Capital 2015 Ltd.39 XS2100650758 CSSC Capital 2015 Ltd.40 XS2008565116 DianJian Haiyu Ltd.41 XS2000719992 ENEL S.p.A.42 XS2359944704 Expand Lead Ltd.43 XS2030348903 Franshion Brilliant Ltd.44 XS2190467667 Fuqing Investment Management Ltd.45 XS2314779427 GLP China Holdings Ltd.46 XS2226669880 Guangzhou Metro Investment Finance [BVI] Ltd.47 XS2226669617 Guangzhou Metro Investment Finance [BVI] Ltd.48 XS2344625632 Hangzhou Fuyang Chengtou Group [HK] Ltd.49 XS2225285001 Henan Water Conservancy Investment Group Co. Ltd.50 XS2189906816 Hengjian International Investment Ltd.51 XS2381043350 Industrial & Commercial Bank of China [Asia] Ltd.52 XS2446005907 Industrial & Commercial Bank of China [Asia] Ltd.53 XS2201858938 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]54 US45604HAD98 Industrial Bank of Korea55 XS2224639802 Japan Finance Organization for Municipalities56 XS1713594577 JIC Zhixin Ltd.57 XS1720930780 King Talent Management Ltd.58 XS1649890891 Leader Goal International Ltd.59 XS1993771325 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.60 XS2098650414 Longfor Group Holdings Ltd.61 PTRAMYOM0005 Madeira, Região Autónoma62 XS2325182512 MCC Holding [Hong Kong] Corp. Ltd.63 XS2432130453 Midea Investment Development Company Ltd.64 XS2115053626 Minmetals Bounteous Finance [BVI] Ltd.65 XS2102867483 New Metro Global Ltd.66 XS2166312939 OMERS Finance Trust67 XS2162004209 Ontario Teachers Finance Trust68 XS2190301189 Overseas Chinese Town [Asia] Holdings Ltd.69 XS2219923260 Overseas Chinese Town [Asia] Holdings Ltd.70 XS2368566829 Pingan Real Estate Capital Ltd.71 XS1210507650 Rak Capital72 XS2247550077 Rongshi International Finance Ltd.73 XS2066867826 SEPCO Virgin Ltd.74 XS2389983284 SF Holding Investment 2021 Ltd.75 XS2389983011 SF Holding Investment 2021 Ltd.76 XS2049589042 Shanghai Port Group [BVI] Development Co. Ltd.77 XS2364642293 Shaoxing City Investment Group Ltd.78 XS1791326991 Sharjah Sukuk Programme Ltd.79 XS1969593356 Sharjah Sukuk Programme Ltd.80 XS2453395001 Shenwan Hongyuan International Finance Ltd.81 XS1759179002 Shimao Group Holdings Ltd.82 XS2113708155 Shui on Development Holding Ltd.83 XS2328261420 Si Fa Investment Ltd.84 XS2116222881 Sinosing Services Pte. Ltd.85 XS1900551166 SPIC 2018 USD Senior Perpetual Bond Company Ltd.86 XS2208275854 SPIC MTN Company Ltd.87 XS2403671493 SPIC Preferred Company No. 1 Ltd.88 XS2417388175 SPIC Preferred Company No. 2 Ltd.89 XS2388909181 State Elite Global Ltd.90 XS2066347076 Sunny Express Enterprises Corp.91 XS2066347316 Sunny Express Enterprises Corp.92 XS2434699968 Sunny Express Enterprises Corp.93 XS2335142175 Talent Yield International Ltd.94 XS2053345992 Three Gorges Finance I [Cayman Islands] Ltd.95 XS1713193586 Vanke Real Estate (Hong Kong) Co. Ltd.96 XS2078641888 Vanke Real Estate (Hong Kong) Co. Ltd.97 XS2078642183 Vanke Real Estate (Hong Kong) Co. Ltd.98 XS2360795467 Vertex Capital Investment Ltd.99 XS2180856440 Vigorous Champion International Ltd.100 XS1994698436 Vigorous Champion International Ltd.101 XS2284253973 Xingcheng (BVI) Ltd.102 XS2266935993 Yieldking Investment Ltd.103 XS2191421291 Yunda Holding Investment Ltd.104 XS2485520261 Zhangzhou Transportation Development Group Co. Ltd.105 XS2354248606 Zhejiang Expressway Co. Ltd.106 XS2283062664 Zhejiang Seaport International Co.Ltd.107 XS2223576328 Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd.108 XS2278364075 Zhongsheng Group Holdings Ltd.109 DE000A3SJZQ8 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen110 IE0009JOT9U1 iShares Physical Gold EUR Hedged ETC111 IE00023EZQ82 iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF