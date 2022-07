Nach dem Abverkauf der letzten Wochen inklusive neuem Rekordtief befindet sich die SUSE-Aktie den zweiten Tag in Folge im Aufwind. Getragen wird die Entwicklung am Donnerstag von überzeugenden Zahlen für das zweite Quartal, die der Linux-Spezialist vorgelegt hat. Insbesondere das Cloud-Geschäft hat wieder deutlich angezogen.Gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021 weist SUSE im Q2 ein Umsatzwachstum von 18 Prozent auf 161 Millionen Dollar aus. Nach einem enttäuschenden ersten Quartal mit einem Plus ...

