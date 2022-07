BYD hat zuletzt einmal mehr gute Verkaufszahlen geliefert. Charttechnisch sieht die Aktie vielversprechend aus. Hinzu kommt noch ein sportliches Kursziel von der Citi.Die Aktie von BYD macht einen sehr guten Eindruck. Trotz Rezessionsängsten rund um den Globus bahnt sich das Papier weiter seinen Weg nach oben. Am Donnerstag schloss das Papier an der Heimatbörse in Hongkong mit 323,00 Hongkong-Dollar. Das Allzeithoch liegt bei 333,00 Hongkong-Dollar.Der Elektroauto-Hersteller verkaufte in der ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...