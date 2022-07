Angesichts der heftigen Verluste am Kryptomarkt hat Börsenguru Jim Cramer erneut seine Meinung zu Bitcoin und Co geändert und sagt nun eine Fortsetzung der Talfahrt voraus. Nicht nur innerhalb der Kryptobranche sorgt das für Hohn und Spott - und zumindest etwas Erheiterung im nach wie vor sehr angespannten Marktumfeld."Krypto scheint zu implodieren", sagte Cramer in der CNBC-Show "Squawk Box". Die Market Cap des gesamten Kryptomarkts sei von drei Billionen auf eine Billion Dollar gefallen. "Warum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...