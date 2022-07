Seit dem Börsengang von About You vernichtet die Aktie das Kapital der Anleger. Doch nun vermeldet das E-Commerce-Unternehmen seine Zahlen. Was jetzt bei der About You-Aktie wichtig ist. Von Marian Kopocz. Die Quartalszahlen von About You Der Umsatz des Modehändlers wuchs im ersten Quartal um 19,4 Prozent auf 504,1 Millionen Euro. Dennoch vergrößerte sich der Verlust des bereinigten EBIDTA auf Konzernebene von minus 12,3 Millionen Euro auf minus ...

