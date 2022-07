Ein Jahr nach der schadenreichsten Naturkatastrophe in Deutschland hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. nun eine Zwischenbilanz gezogen. Knapp drei Viertel aller Versicherungsfälle infolge der Flutkatastrophe an Ahr und Erft haben die deutschen Versicherer trotz vieler Verzögerungen im Wiederaufbau abschließen können. "Für die Schadenregulierung ziehen wir insgesamt eine positive Bilanz, doch jetzt hängt die Regulierung am Tempo des Wiederaufbaus", sagte Jörg Asmussen, ...

