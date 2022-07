Viele Tech-Werte sind in der aktuellen Phase wieder günstig zu haben. Auch Amazon (WKN: 906866) sieht jetzt von der Bewertung her interessant aus. Seit Jahresanfang sackte der Kurs um satte 31 % ab. Aber in den vergangenen fünf Tagen ging es wieder um 8 % auf heute 114,33 US-Dollar hoch (Stand aller Daten: 7. Juli 2022). Amazon dominiert seinen Markt und verfügt über hohe Cash-Reserven. Das mögen die Investoren. Aber das ist noch lange nicht alles. Was steckt hinter dem Kurshopser der jüngsten Zeit? ...

