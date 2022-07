Weissach / Rottach-Egern (ots) -Was ist "Tegernsee Phantastisch"? Es handelt sich dabei um eine 2.700 Quadratmeter große Indoor-Attraktion, die zwei kontrastreiche Spiel- und Unterhaltungswelten beherbergt. Beide Bereiche vereinen Wissensvermittlung mit Spiel und Sport auf kreative Weise.In dem ersten Bereich können die Gäste vor allem die Natur der Tegernseer Region Indoor erleben: "Tegernsee World" verfügt neben zwei Karussells, dem "Überflieger" und dem "Kreuther Karussell" über einen virtuellen See, Informationen zur Ökologie und Nachhaltigkeit der Region in "Tegernsee Ecologia", ein virtuelles Aquarium: "Inside Tegernsee", es gibt die größte Glas-Boulderwand der Welt sowie die charmante Pizzeria "Gardone".Das Thema Ökologie und Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle: "Unser Ziel ist es, 2023 Co2-neutral zu sein, gerne auch früher", so Kohler.Der zweite Bereich, "Tegernsee Magic" präsentiert sich komplett verdunkelt. Korbinian Kohler: "Eingetaucht in eine atmosphärische Lichtinstallation gibt es im Halbdunkel dieser mystischen Phantasielandschaft einen Hochseil-Klettergarten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, den "Höhenweg". Außerdem einen eigenen Ninja-Warrior-Parcours, der "Weissach Warrior", eine interaktive Trampolinanlage mit akustischen und optischen Effekten für jede Menge Adrenalin. Ein weiteres Highlight in "Tegernsee Magic ist "High Teg", ebenfalls eine Anlehnung an den Tegernsee: Mit einer Virtual Reality Brille begibt man sich dort in eine virtuelle Welt der Illusionen. Außerdem haben wir ein 5-D-Kino mit Kinostühlen, die sich hydraulisch bewegen."Presse-Bilder befinden sich hier im Dropbox-Link: https://ots.de/netTpNCredit Fotos: "Bachmair Weissach"Weitere Details lesen Sie bitte hier:Der Name Tegernsee Phantastisch sei dabei Programm, wie Korbinian Kohlererklärt: "Hier dreht sich alles um den Tegernsee, die Umwelt, das Tal und dessen Traditionen. Jede Experience ist speziell auf unsere Heimat zugeschnitten. Das neue Edutainment-Angebot verspricht ein so geistreiches wie verspieltes Potpourri von Aktivitäten, bei denen Kinder wie Erwachsene gegeneinander Wettkämpfe ausfechten und gemeinsam sportlich wie spielerisch aktiv sein können. "Tegernsee Phantastisch zelebriert die unbeschwerte Gemeinschaft und das lange vermisste Miteinander der Menschen", so Kohler.Noch wird in den beiden Hallen mit Hochdruck gebohrt und gehämmert. Aber man kann schon erahnen, wie "Tegernsee Phantastisch" aussehen wird! In dem ersten Bereich, einem lichtdurchfluteten Raum, der unter anderem die "Tegernsee World" beinhaltet, stehen bereits zahlreiche Holzhäuser, wenn auch noch nicht ganz fertiggestellt: "Im Eingangsbereich den "Tegernsee World" befindet sich ein Kettenkarussell und dann kommt man zu einem virtuellen See. Um diesen herum gruppieren sich die nachgebauten Häuser der Bachmair Weissach Gruppe: Wildbad Kreuth, das Berghotel Altes Wallberghaus, die See-Apartments, das Spa & Resort Bachmair Weissach, das Bussi Baby und das Clubhaus. Diese Häuser sind in den oberen Stockwerken durch Brücken miteinander verbunden, so dass man einmal um den Tegernsee herumwandern kann, bis man bei der Glas-Boulderwand angekommen ist. In den unteren Stockwerken befindet sich ein virtuelles Aquarium: "Inside Tegernsee". An den Wänden werden viele Fischarten, die im Tegernsee leben, projiziert. Wenn ein Fisch, beispielsweise ein Hecht, vorbeischwimmt, bekommt der Gast die Informationen zu dieser Fischart angezeigt. Anschließend "schwimmt" der Fisch weiter. Die Besucher bekommen also auch einen multimedialen und interaktiven Einblick in die Unterwasserwelt des Tegernsees."Der erste Bereich "Tegernsee World" widmet sich vor allem dem Thema Natur und Nachhaltigkeit. Korbinian Kohler: "Der Besucher erhält konkrete Informationen zur Ökologie der Region." Für diesen Bereich ist Bea von Thurn und Taxis verantwortlich. Sie ist Mitglied des Kompetenzteam "Tegernsee Phantastisch" mit dem Spezialgebiet "Tegernsee Ecologia", der Pflanzen- und Bergwelt am Tegernsee.Bea von Thurn und Taxis: "Ziel von "Tegernsee Ecologia" ist es, zum Beispiel zu erklären, wie der Tegernsee früher ausgesehen hat, wie er heute aussieht und wie er morgen aussehen wird: Was passiert hier alles? Was macht die Klimaveränderung mit dem Tegernsee, aber auch mit uns Menschen und mit dem Tourismus? Wir wollen aber auch erzählen, was den Tegernsee so wertvoll macht, damit die Menschen dies besser wertschätzen können. Wir erklären zum Beispiel die Heumilch, die etwas Besonders ist, was vielen Menschen aber nicht bewusst ist."Das Thema Ökologie und Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle: "Unser Ziel ist es, 2023 Co2-neutral zu sein, gerne auch früher", so Kohler. "Wir wollen mehr Energie produzieren als wir verbrauchen. Dies ist uns sehr wichtig und ein Ziel, das wir für die gesamte Hotel-Gruppe vor Augen haben."Unterstützt wird Korbinian Kohler dabei von seinen Kindern: "Meine Kinder waren immer auch in das Planungsteam eingebunden, denn es ist sehr wichtig, dass man die gesamte Zielgruppe einbezieht", meinte er lachend.Neben der größten Glas-Boulderwand der Welt befindet sich in dem ersten Bereich auch die moderne Pizzeria "Gardone". Korbinian Kohler: "Viele werden sich jetzt fragen: Ein italienisches Restaurant und "Tegernsee Phantastisch" - wie passt das zusammen? Die Antwort ist einfach: Wir haben schon gute bayerische Restaurants in unserer Hotelgruppe. Gefehlt hat ein italienisches Restaurant. Wir haben im "Gardone" einen großen Pizzaofen und es wird drei Pizzaiolos geben, die die Pizzen durch die Luft wirbeln. Meine Familie ist schon seit vier Generationen an den Gardasee gefahren, immer nach Gardone. Somit ist Gardone in unserer Lebensart verankert."Dann gibt Korbinian Kohler Einblicke in den zweiten Attraktions-Bereich: "Tegernsee Magic". "Dieser Bereich präsentiert sich komplett verdunkelt", so Korbinian Kohler. "Eingetaucht in eine atmosphärische Lichtinstallation gibt es im Halbdunkel dieser mystischen Phantasielandschaft einen Hochseil-Klettergarten mit sieben Stationen und unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, den "Höhenweg". Außerdem haben wir einen eigenen Ninja-Warrior-Parcours, der "Weissach Warrior": Die Idee dahinter ist Competition und Action. Hier will der Vater mit seinem Sohn oder der Freund mit seiner Freundin schauen: Wer ist der bzw. die Bessere? Außerdem gibt es eine interaktive Trampolinanlage mit akustischen und optischen Effekten für jede Menge Adrenalin. Die Überschrift hier lautet: Kooperation und Fair Play. Das heißt: Wenn die Besucher auf dem Trampolin im Takt springen, dann flippt die Halle quasi aus. Dann gibt es Licht- und Soundeffekte. Springen hingegen alle wild durcheinander, dann passiert nichts Außergewöhnliches. Wir wollen hier Kooperation und Fairplay spürbar und erlebbar machen."Ein weiteres Highlight im zweiten Bereich ist "High Teg", ebenfalls eine Anlehnung an den Tegernsee: Im "Virtual Reality Room" begibt man sich mit einer Virtual Reality Brille und zwei Sticks in der Hand in eine virtuelle Welt der Illusionen. Außerdem haben wir zwei 5-D-Kinos, mit Kinostühlen die sich hydraulisch bewegen: Im Saal begeben sich die Kinobesucher auf einen Flug über Europa mit Endziel Tegernsee - und man landet im Park des "Spa & Resort Bachmair Weissach". Zudem gibt es eine Illusions-Attraktion, in der jedes unserer Häuser seinen eigenen Bereich hat. So kann man sich zum Beispiel mit gigantischen Engelsflügeln fotografieren lassen."12 Bereiche stehen bei der neuen Erlebniswelt der Superlative im Mittelpunkt: Tradition, Spiel, Heimat, Tegernsee, Schutz, Education, Kunst, Herausforderungen, Sport, Energie, Diversity und Environment.Was macht "Tegernsee Phantastisch" so besonders? Korbinian Kohler: "Ja, es gibt bereits Spiel- und Spaß-Arenen, zum Beispiel mit Bouldern und Trampolinspringen. Und es gibt bereits Hochseil-Kletterparks und Virtual Realilty Areas. Aber es gibt das Ganze noch nicht kombiniert. Ich bin bekennender Lokal-Patriot. Ich bin Tegernseer durch und durch und wollte etwas machen, was natürlich uns als Hotelgruppe Bachmair Weissach voranbringt, aber gleichzeitig die Region Tegernsee stärkt. So ist die Idee zu "Tegernsee Phantastisch" entstanden. Es ist eine Indoor-Entertainment-Attraktion. Oder: Uniquely designed Entertainment. Uniquely, weil es so etwas in dieser Form bisher weltweit noch nicht gibt, designed, da es eben keinen schlechten Kaffee gibt und es nicht nach Schweißfuß riecht. Wir wollen hier auch eine gewisse Ästhetik haben. Man darf die Halle nur mit sauberen Turnschuhen betreten.""Tegernsee Phantastisch" richtet sich gleichermaßen an Einheimische wie auch an Hotelgäste und internationale Besucher des Tegernseer Tals, die mit zusätzlichem Wissen über die Region zurück nach Hause reisen: "Sie alle sollen Tegernsee Phantastisch wieder mit roten Backen, großen Augen, außer Atem und beseelt verlassen - und mit dem Gefühl: Phantastisch, was der Tegernsee alles bietet".Bis zur Eröffnung müssen sich die Besucher nicht mehr lange gedulden: Die Eröffnung ist für Mitte August geplant: "In der Soft-Opening-Phase haben zunächst nur Hotelgäste Zutritt, ab dem 1. September eröffnen wir dann für alle Gäste. Kostenpunkt: "Das Ticket pro Person kostet 42 Euro für drei Stunden", so Kohler.Tickets müssen vorab online gekauft werden, vor Ort sei dies nicht möglich, so Kohler: "Oder aber Sie haben eines der Hotels der Bachmair Weissach Gruppe gebucht, dann haben Sie hier ebenfalls Zugang." Die Gäste seiner Hotels genießen das Privileg des unlimitierten Zugangs zu "Tegernsee Phantastisch": "Für sie gibt es auch einen separaten VIP-Eingang." Für externe Gäste besteht die Möglichkeit, bereits jetzt vorab Online-Tickets zu erwerben über diesen Link:Tegernsee Phantastisch: Magische Erlebniswelten | Ticket buchen (tegernsee-phantastisch.com) (https://tegernsee-phantastisch.com/)Für ein Telefon- oder Vorort-Interview steht Ihnen Inhaber Korbinian Kohler gerne zur Verfügung.Herzliche Grüße vom TegernseeIhreKatja MankelSave the date für weitere aktuelle Informationen:Digitale Pressekonferenz am Dienstag, 19. 